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"А где одежда?": Леся Никитюк "голой" прогулялась в Дубае

Lite » Звезды 08.12.2018 - 18:19
"А где одежда?": Леся Никитюк "голой" прогулялась в Дубае
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая выбрала для прогулки нежное шелковое платье в бельевом стиле

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно в "Танах со звездами" получила "серебро", по окончании танцевального проекта отправилась отдыхать в ОАЭ. До этого ведущая делилась с фанатами горячими фото в стильном бархатном купальнике. Теперь знаменитость показала, как проводит время вне пляжа. Снимки опубликованы в профиле телеведущей в Instagram.

"Маленькая девочка в Саду чудес", — написала Леся в подписи к опубликованным снимкам.

&quot;А где одежда?&quot;: Леся Никитюк &quot;голой&quot; прогулялась в Дубае

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

 

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки ведущей оказались слишком горячими для ОАЭ по мнению фанатов. Некоторые посчитали, что ведущей лучше "одеться".

"Очень красиво и даже просто офигенно!!! Но больше всего, Леся, офигеваю от твоих ног. Такие длинные и красивые. Это твоя фишка", "Для ОАЭ слишком открытая одежда", "Идеальная Леська", " А где одежда? Только ночнушка что ли?", "Леся, ты конечно редкая красотка, но надо все-таки что-нибудь надеть", — пишут фанаты.

&quot;А где одежда?&quot;: Леся Никитюк &quot;голой&quot; прогулялась в Дубае&quot;А где одежда?&quot;: Леся Никитюк &quot;голой&quot; прогулялась в Дубае

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что ранее Леся Никитюк позировала топлес для мужского глянца.

Видео: РБК-Украина

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