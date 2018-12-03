Леся Никитюк позировала топлес для мужского глянца: пикантные фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позировала вместе со своим партнером по Танцах со звездами

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая раскрыла секрет своего "серебра" на шоу Танцы со звездами, снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца XXL. Пикантные фото были опубликованы на сайте издания.

Вместе с "багиней ламината" позировал и ее партнер по танцевальному проекту Максим Ежов.

Кадры получились весьма горячими - Никитюк с Ежовым принимали соблазнительные позы на кровати и диванах, а также сыграли провокационные сцены в душе.

На одном из снимком Леся предстала топлес с накинутым на плечи пиджаком и бокалом шампанского в руках.

На других ведущая позирует в полупрозрачном боди, блестящем мини-платье и других откровенных нарядах.

Отметим, что знаменитость также украсила обложку журнала. Кстати, приглашенным редактором декабрьского номера журнала XXL стал известный путешественник, журналист, автор и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.

Ранее мы писали о том, что 25 ноября отгремел суперфинал Танцев со звездами 2018. Трое звездных участников — Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин — боролись за кубок победителя, представив зрителям сразу по три танца. И все же кубок достался одной паре. Победителями нового сезона Танцев стали украинский юморист Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Напомним, недавно популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам фото в дерзком образе.

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