Як вижити під час Новорічного застілля: інструкція по застосуванню

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Головне пам'ятати — під час зустрічі Нового року важливо не переїдати, а насолоджуватися спілкуванням з близькими

Зустріч нового року — це не тільки традиційне шампанське і мандарини, але і новорічний стіл, який балує достатком. Тут тобі і олів'є, і оселедець під шубою, і картопля з грибами, кілограми м'яса, риби і цукерок. Як результат, тяжкість у шлунку і "ниюча" печінка стали такими ж "атрибутами" зустрічі Нового року, як і бій курантів.

Як пережити новорічні застілля, щоб на наступний день не шкодувати про кількість випитого і з'їденого? Редакція LITE нагадує про елементарні і прості правила застілля.

#1 Перекусити слід заздалегідь

Від сніданку та вечері відмовлятися не варто (фото: pixabay/the5th)

Якось повелося перед масштабними застіллями особливо не наїдатися або ж зовсім не їсти. Або щоб потім з'їсти більше, або щоб був хороший апетит... Однак дієтологи настійно рекомендують напередодні новорічного застілля не відмовлятися від сніданку і обіду 31 грудня.

Все просто! Сильне почуття голоду змусить вас буквально накинутися на святкові смаколики, забуваючи про контроль з'їденого й випитого. І вже через 10 хвилин після щільної і швидкої вечері чекайте важкість у шлунку, здуття або печію.

Ще одна причина перекусити перед новорічним столом — так у вас буде менше ймовірність моментально сп'яніти від одного келиха шампанського.

#2 Не їжте все підряд

Або м'ясо, або риба — іншого вибору немає (фото: unsplash/Travis Yewell)

Салати з майонезом, риба, м'ясо, гриби, запечена картопля — спробувати хочеться все і відразу. Але це однозначно буде "забійний мікс" для вашої печінки і підшлункової. Мало того, що знову з'явиться важкість у шлунку, так ще і чекайте здуття — яловичий стейк і лосось явно не найкращі "кулінарні друзі".

Не бійтеся "неуважити господиню" та визначтеся заздалегідь, що конкретно ви хочете спробувати найбільше. Не змішуйте червоне м'ясо з оселедцем, гриби з ананасами, майонез з крохмальною картоплею і сиром. Більше налягайте на свіжі або квашені овочі.

#3 Організуйте на тарілці "різноманітний мінімалізм"

Візьміть всього по троху (фото: unsplash/rawpixel)

Щоб не переїсти, покладіть собі на тарілку всього потроху. Гляньте на новорічний стіл, визначитеся з тим, що хочете спробувати, і візьміть всього по трохи. Попередньо скористаєтесь порадою #2.

Їжте вибрані страви увесь вечір, не поспішаючи і не підкладаючи постійно ще щось. Золоте правило 15 хвилин ніхто не відміняв — ви відчуєте ситість вже через 10-15 хвилин після прийому їжі.

#4 Не запевайте все алкоголем і пийте просту воду

Чергуйте алкоголь з водою (фото: unsplash/thisisralston)

Келих шампанського на всі випадки життя — не найкращий варіант. Звичайно, новорічні тости — це "святе". Але розбавляйте хоча б через раз свій новорічний раціон простою водою або ж соками, щоб уникнути зневоднення. Повірте, ваш організм і без того витрачає чимало зусиль, переварюючи свинину з лососем. Не маринуйте все це розмаїття ще й алкоголем.

Підготуйте собі склянку або невелику пляшку з простою або мінеральною водою без газу. Поглядайте на неї час від часу і пам'ятайте, що повинні рівномірно випити цю воду за вечір.

До речі, рівномірне споживання води дозволить з'їсти менше.

#5 Замість цукерок віддайте перевагу фруктам. Але і тут є своє "але"

Фрукти замість цукерок — ідеальне рішення (фото: unsplash/Brooke Lark)

З алкоголем за "шоковості" може конкурувати хіба що "солодкий стіл". Коли олів'є і вінегрети з'їдені, і вже відкрита десята пляшка ігристого, господиня вирішує побалувати гостей цукерками, тортами і саморобними кексами. І це справжня "бомба" для вашої травної системи. Пам'ятайте, що цукор ви споживали весь вечір разом з алкоголем! Ви впевнені, що вам ніяк не обійтися без додаткового шматочка пирога?

Краще з'їжте фрукти! І до речі, багато дієтологів рекомендують їсти фрукти ДО вживання м'ясних страв, особливо не ладнають один з одним фрукти зі смаженим м'ясом, так як воно важко перетравлюється.

А всіма улюблені банани, авокадо і ананас вважаються важкими для перетравлення фруктами, тому їх їсти на ніч і, тим більше, вночі взагалі небажано.

#6 Знайдіть час для активності

Не забувайте про активності (фото: unsplash/Teddy Kelley)

Танцюйте, вийдіть на вулицю і дихайте морозним повітрям, йдіть галасливою компанією кататися на санках — робіть що-небудь, але тільки не сидіть весь вечір і ніч на затишному дивані, підносячи вилку з їжею до рота. Продумайте заздалегідь хоча б мінімальну активність, щоб, як кажуть, "растрястись".

До речі, побалувати своїх друзів в новорічну ніч можна пряним і зігріваючим глінтвейном. Раніше LITE звернувся до барменів одних з найбільш відомих ресторанів Києва, які поділилися трійкою улюблених рецептів популярного зимового напою.

Нагадаємо також, раніше ми писали, як зустрічають Новий рік у країнах Європи.

Топ-5 простих і смачних страв для новорічного столу (відео: LITE)