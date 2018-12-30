Селедка под шубой, Мимоза и Оливье: необычные рецепты популярных салатов

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Шубу можно готовить даже с орехами!

На праздничном столе к Новому году появятся традиционные блюда, которые в течение многих лет готовили украинцы на разные торжества. Сегодня LITE предлагает отказаться от стереотипов и сделать "советскую классику" вкусной, легкой и оригинальной.

Сельдь под шубой с грецким орехом и плавленым сыром

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Ингредиенты:

свекла — 200 г;

сельдь (крупная) — 1 шт;

репчатый лук — 1 шт;

грецкие орехи чищеные — 100 г;

плавленый сыр — 200 г;

отваренные вкрутую куриный яйца (только белок) — 5 шт;

майонез — 150 г;

сметана — 100 г;

икра (по желанию) – 20 г.

Рецепт приготовления:

Отварить свеклу, остудить и очистить. Остывшую свеклу натереть на крупной терке. Сельдь почистить, разделать и залить маслом. По желанию можно добавить специи и лимон. Держать сельдь в масле не менее 2 часов. Отварной яичный белок и плавленый сыр натереть на крупной терке. Сметану смешать с майонезом и перемешать. Почистить репчатый лук, порезать кубиками. Для оригинального оформления лучше выбрать объемные низкие стаканы. Тонкими слоями укладывать поочередно мелко порубленный лук, сельдь, промазать слой сметанно-майонезным соусом, выложить плавленый сыр, добавить грецкий орех, посыпать тертым белком, смазать соусом. Завершающим слоем выкладывают свеклу, которую сверху тоже хорошенько промазывают сметанно-майонезным соусом. Для украшения можно добавить ложку икры.

Мимоза со слабосоленым лососем и свежими помидорами

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Ингердиенты:

семга слабосоленая – 200 г;

яйца куриные – 3 шт.;

майонез до 30% жирности – 2 ст. л.;

картофель – 2 шт.;

помидор – 3 шт.;

лук зеленый – 1 пучок;

икра лосося (по желанию) – 20 г.

Рецепт приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Картофель отварите в мундире, затем очистите. Яйца отварите в крутую. Отварные яйца очистите и отделите желтки от белков и натрите на мелкой терке. Картофель натрите на мелкой терке. Лук зеленый мелко нарежьте. Семгу и помидоры так же нарежьте на мелкие кубики. Соберем салат, нам понадобиться форма диаметром 8 см. Равномерным слоем выкладываем картофель. Затем слой помидора, лука и майонеза. Далее слой яичного белка и семги. Затем слой яичного желтка и майонеза. Далее повторите все слои начиная с картофеля. Каждую форму накрыть фольгой и убрать в холодильник на 1 час. Подавайте украсив красной икрой.

"Оливье" по-средиземноморски

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Ингредиенты:

копченая куриная грудка – 200 г;

креветки неочищенные – 500 г;

яйца отварные — 4 шт.;

морковь — 1шт.;

картофель — 4 шт.;

соленые огурцы — 150-200 г;

майонез — 4 ст. л.;

сметана — 4 ст. л.;

листья салата — 3 пучка;

свежий укроп — 1 пучок.

Рецепт приготовления:

Отварить и почистить креветки. Часть креветок откладываем для украшения. Остальные режем. Куриную грудку нарезаем небольшими кубиками. Яйца трем на крупной терке. Картофель режем кубиками. Также кубиками нарезаем морковь. Во время нарезки все ингредиенты складываются в общую миску или тазик. Добавляем туда зеленый горошек без сока. Хорошо перемешиваем. Перед подачей на стол заправляем смесью сметаны и майонеза (можно просто майонезом). Солим при необходимости. При оформлении индивидуальных порций выкладываем на лист салата. В порционную тарелку рвем несколько листьев, на которые выкладывается остальная часть салата. Также добавляем укроп. Подавать лучше всего на отдельных порционных тарелках каждому из гостей.

Напомним, что Лобода вслед за Тодоренко исполнила "танец эльфов".

Ранее мы писали, что украинцы высмеяли предновогодние "пробки" в магазинах.

Видео: РБК-Украина