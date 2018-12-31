Как "выжить" во время Новогоднего застолья: инструкция по применению

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Главное помнить — во время встречи Нового года важно не переедать, а наслаждаться общением с близкими

Встреча нового года — это не только традиционное шампанское и мандарины, но и новогодний стол, который балует изобилием. Здесь тебе и оливье, и селедка под шубой, и картошка с грибами, килограммы мяса, рыбы и конфет. Как результат, тяжесть в желудке и "ноющая" печень стали такими же "атрибутами" встречи Нового года, как и бой курантов.

Как пережить новогоднее застолье, чтобы на следующий день не жалеть о количестве выпитого и съеденного? Редакция LITE напоминает о самых элементарных и простых правилах застолья.

#1 Перекусить следует заранее

От завтрака и обеда отказываться не стоит (фото: pixabay/the5th)

Как-то повелось перед масштабными застольями особо не наедаться или же вовсе не есть. То ли чтобы потом съесть больше. Или чтобы аппетит был хороший… Однако диетологи настоятельно рекомендуют в преддверии новогоднего застолья не отказываться от завтрака и обеда 31 декабря.

Все просто! Сильное чувство голода заставит вас буквально наброситься на праздничные вкусности, забывая о контроле съеденного и выпитого. И уже через 10 минут после плотного и быстрого ужина ждите тяжесть в желудке, вздутие или изжогу.

Еще одна причина перекусить перед новогодним столом — так у вас будет меньше вероятность моментально опьянеть от одного бокала шампанского.

#2 Не ешьте все подряд

Либо мясо, либо рыба — другого выбора нет (фото: unsplash/Travis Yewell)

Салаты с майонезом, рыба, мясо, грибы, запеченная картошка — попробовать хочется все и сразу. Но это однозначно будет "убойный микс" для вашей печени и поджелудочной. Мало того, что вновь появится тяжесть в желудке, так еще и ждите вздутия — говяжий стейк и лосось явно не лучшие "кулинарные друзья".

Не бойтесь "неуважить хозяйку" и определитесь заранее, что конкретно вы хотите попробовать больше всего. Не мешайте красное мясо с селедкой, грибы с ананасами, майонез с крахмальной картошкой и сыром. Больше налегайте на свежие или квашенные овощи.

#3 Организуйте на тарелке "разнообразный минимализм"

Возьмите всего по чуть-чуть (фото: unsplash/rawpixel)

Чтобы не переесть, положите себе на тарелку всего понемногу. Гляньте на новогодний стол, определитесь с тем, что хотите попробовать, и возьмите всего по чуть-чуть. Предварительно воспользуетесь советом #2.

Ешьте выбранные блюда весь оставшийся вечер, не спеша и не подкладывая постоянно еще что-то. Золотое правило 15 минут никто не отменял — вы почувствуете сытость уже через 10-15 минут после приема пищи.

#4 Не запевайте все алкоголем и пейте простую воду

Чередуйте алкоголь с водой (фото: unsplash/thisisralston)

Бокал шампанского на все случаи жизни — не самый лучший вариант. Конечно, новогодние тосты — это "святое". Но разбавляйте хотя бы через раз свой новогодний рацион простой водой или же соками, чтобы избежать обезвоживания. Поверьте, ваш организм и без того тратит немало усилий, переваривая свинину с лососем. Не маринуйте все это разнообразие еще и алкоголем.

Подготовьте себе стакан или небольшую бутылку с простой или минеральной водой без газа. Поглядывайте на ее время от времени и помните, что должны равномерно выпить эту воду за вечер.

К слову, равномерное потребление воды позволит съесть меньше.

#5 Вместо конфет отдайте предпочтение фруктам. Но и здесь есть свое "но"

Фрукты вместо конфет — идеальное решение (фото: unsplash/Brooke Lark)

С алкоголем по "убойности" может конкурировать разве что "сладкий стол". Когда оливье и винегреты съедены, и уже открыта десятая бутылка игристого, хозяйка решает побаловать гостей конфетами, тортами и самодельными кексами. И это настоящая "бомба" для вашей пищеварительной системы. Помните, что сахар вы потребляли весь вечер вместе с алкоголем! Вы уверены, что вам никак не обойтись без дополнительного кусочка пирога?

Лучше съешьте фрукты! И кстати, многие диетологи рекомендуют есть фрукты ДО употребления мясных блюд, особенно не ладят друг с другом фрукты с жаренным мясом, так как оно сложно переваривается.

А всеми любимые бананы, авокадо и ананас считаются тяжелыми для переваривания фруктами, поэтому есть их на ночь и, тем более, ночью вообще нежелательно.

#6 Найдите время для активности

Не забывайте об активностях (фото: unsplash/Teddy Kelley)

Танцуйте, выходите на улицу и дышите морозным воздухом, идите шумной компанией кататься на санках — делайте что-нибудь, но только не сидите весь вечер и ночь на уютном диване, то и дело поднося вилку с едой ко рту. Продумайте заранее хотя бы минимальную активность, чтобы, как говорят, "растрястись".

К слову, побаловать своих друзей в новогоднюю ночь можно пряным и согревающим глинтвейном. Ранее LITE обратился к барменам одних из наиболее известных ресторанов Киева, которые поделились тройкой любимых рецептов популярного зимнего напитка.

Напомним также, раньше мы писали, как встречают Новый год в странах Европы.

Топ-5 простых и вкусных блюд для новогоднего стола (видео: LITE)