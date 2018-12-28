Найди отличия: как встречают Новый Год в странах Европы

Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как празднуют Новый год наши ближние и дальние европейские соседи

Как встречают Новый Год в странах Европы (видео: РБК-Украина)

Новый Год уже совсем близко. Скоро настанет время подарков, а на столах появятся традиционные оливье и селедка под шубой.

В Европе Новый Год празднуют не так ярко, как Рождество. Тем не менее там тоже имеются свои традиции.

Новогодняя ночь в Великобритании

В Англии на Новый Год подарки дарить не принято. Главный колокол — Биг Бен начинает звонить даже раньше полуночи, но его звон приглушают специальным одеялом. Ровно в 12 часов одеяло срывают и колокол звонит во всю мощь, возвещая о приходе Нового года. Считается, что влюбленные, чтобы не расстаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы.

Фото: (РБК-Украина)

Французские традиции

Французский Дед Мороз в новогоднюю ночь кладет каждому ребенку подарок в башмачок. В новогодний пирог запекали боб, и кому доставался кусок с бобом - получал титул бобового короля и все подчинялись его приказам в праздничную ночь. Хозяин-винодел должен чокнуться с бочкой вина, чтобы в будущем году был хороший урожай.

Фото: (РБК-Украина)

Гуляния на Сельвестров день

В Польше, Чехии, Германии и некоторых других странах Новый Год называют еще и Сильвестром. Все потому, что когда наступил 1000-й год, люди ожидали конца света. Из моря должен был выползти змей Левиафан, чтобы проглотить всю Землю, но Святой Сильвестр победил змея в невидимой битве. Этот праздник отмечается фейерверками и народными гуляниями.

Фото: (РБК-Украина)

Новогоднее очищение

Если вы встречаете Новый Год в Италии, лучше не выходите на улицу. С первым ударом колокола из окон полетят разные предметы — стулья, тумбочки, кресла и прочие предметы. Так итальянцы, избавляясь от всего старого, очищают место для нового.

Новый год со вкусом

Испанцы встречают Новый Год под бой курантов на главной площади Мадрида. Там собираются тысячи людей, в руках у которых кульки с двенадцатью виноградинами. Во время боя курантов под каждый удар забрасывают в рот по виноградине.

Где бы вы не праздновали Новый год, главное - сохраняйте праздничное настроение!

Фото: (РБК-Украина)

Кроме того, недавно мы писали о том, где предпочитают проводить Новый год украинцы. Составлен список наиболее популярных направлений.

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