Медкомиссии и разный срок действия: в Украине изменяют правила выдачи водительских прав

В Украине изменили правила выдачи водительских прав и допуска граждан к управлению транспортом. В частности, для разных категорий авто существенно изменятся сроки действия документов.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Что меняется для водителей

По словам главы МВД, главная цель нововведений - постепенное приведение украинских правил в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.

Теперь водительские удостоверения будут выдавать на разный срок, в зависимости от категории транспорта:

15 лет - для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ)

- для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ) 5 лет - для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т)

"После восстановления обязательных медицинских осмотров во время обмена водительского удостоверения самое регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению. Это соответствует европейской практике", - подчеркнул Клименко.

Особое внимание уделят вождям грузовиков и автобусов из - за повышенного уровня ответственности. Они будут обменивать документ каждые пять лет с обязательным прохождением медосмотра.

Фото: водительские права в Украине будут выдавать по новым правилам Кабмина (t.me/Klymenko_MVS)

Важные нюансы

Министр успокоил водителей и отметил, что ранее выданные постоянные удостоверения остаются действительными до даты, указанной непосредственно на самом документе.

Кроме того, во время планового обмена водительское удостоверение (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

Новое постановление правительства вступит в силу со дня его официального опубликования.