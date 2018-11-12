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Лікарі назвали топ-10 найкращих продуктів при закладеності носа

Lite » Краса і здоров'я 12.11.2018 - 12:38
Лікарі назвали топ-10 найкращих продуктів при закладеності носа
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Не варто відразу хапатися за ліки - допомогти можуть і звичайні продукти харчування

З приходом холодів багато хто стає жертвою простудних захворювань, що майже завжди супроводжуються закладеним носом. Вирішити цю проблему можуть допомогти не тільки медикаменти, а й деякі продукти. Оцінивши результати ряду досліджень, вчені назвали 10 найкращих продуктів, які допомагають поліпшити дихання при закладеному носі, пише "Здоров'я і краса".

1 - ананас. В ньому містяться речовини, які ефективно захищають слизові оболонки.

2 - кавун. До складу кавуна входять мінеральні сполуки, що захищають від неприємних відчуттів, що виникають через проблеми з носом.

Лікарі назвали топ-10 найкращих продуктів при закладеності носаФото: кавун (pixabay.com)

3 - імбир. Імбир ідеально підходить для лікування закладеності носа – в ньому присутні дуже сильні протизапальні та антиоксидантні компоненти.

4 - хрін. Фітонциди хрону допомагають впоратися з хвороботворними вірусами і бактеріями.

5 -курячий бульйон з овочами. Його вживання знімає інтенсивність запальних процесів, паралельно захищаючи від приступів кашлю.

6 - яблучний оцет. Його розводять з водою, розчин підігрівають, трохи охолоджують, — і вдихають носом.

7 - гострі спеції. Вони допоможуть "пробити" перешкоду у вигляді закладеності і полегшити дихання. Крім того, спеції, як правило, мають протизапальну дію.

8 - цитрусові. Вітамін С, який міститься в цих продуктах, активізує захисні сили організму.

Лікарі назвали топ-10 найкращих продуктів при закладеності носаФото: апельсини (pixabay.com)

9 - вода. Спробуйте при закладеності носа попити гарячу воду, результат приємно здивує.

10 - цибуля. Цибуля надзвичайно багатий фітонцидами – рослинними речовинами, що знищують бактерії, при цьому коштує дуже дешево.

Нагадаємо, раніше ми публікували надійні способи, як вилікувати ангіну без медикаментів. Під рукою часто можна знайти абсолютно натуральні "ліки", які не тільки прискорять процес одужання, але ще й не зашкодять.

Зазначимо, що лікарі розповіли про лікування гарячим молоком при застуді. Як виявилося, гаряче молоко не тільки не допомагає, але ще й погіршує симптоми застуди. До такого висновку прийшли вчені після досліджень.

Також лікарі назвали топ-6 продуктів, які краще не їсти при застуді. Виявилося, що вживання деяких продуктів харчування може посилювати запальні процеси в організмі під час простудних інфекцій.

Відео: РБК-Україна
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