Что лучше не есть при простуде: врачи назвали топ-6 продуктов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Употребление некоторых продуктов может усиливать воспалительные процессы в организме

Оказалось, что употребление некоторых продуктов питания может усугублять воспалительные процессы в организме во время простудных инфекций. Такое мнение высказали врачи и эксперты в области питания, пишет "Медикфорум".

В частности, специалисты считают, что простудившимся следует ограничивать потребление сахара, поскольку это мешает удалению слизи из верхних дыхательных путей. Сахар – это прекрасная питательная среда, в том числе для патогенных организмов, и злоупотребление сахаром при простуде может ослаблять лимфатическую систему.



Также в список продуктов, от которых рекомендуется отказываться при простуде, вошли молочные продукты. В случае их употребления врачи советуют ориентироваться на собственные ощущения. У некоторых людей молоко и продукты из него загущают слизь, затрудняют дыхание.

Состояние людей с простудой могут также ухудшать напитки с кофеином, поскольку они вызывают обезвоживание. При этом в целом заболевшим следует пить побольше жидкости - это улучшает выведение токсинов.

Следует отказаться и от алкоголя: его и здоровым людям рекомендуется употреблять с оговорками и условиями, а при болезни алкогольная продукция может лишить организм последних ресурсов, которые пойдут на ее расщепление, а могли бы пойти на сопротивление болезни.

Еще одним продуктом, которого лучше избегать при болезни, является мясо.

Оно содержит много жира, который потребует у организма дополнительных сил на переваривание.

То же самое относится и к жирным продуктам (картофель фри, пицца) – сочетание разных жиров в их составе может подавлять иммунную систему, и без того ослабленную борьбой с простудой и другими сезонными инфекциями.

Ранее мы писали о том, что диетолог объяснила, чем опасно чрезмерное употребление красного мяса и как его правильно включать в рацион. Оказывается, чрезмерное употребление красного мяса может вызвать риск развития раковых клеток.

Напомним, что ученые назвали продукты, снижающие риск возникновения рака. Оказалось, что люди, потреблявшие больше всего органических продуктов, на 25% реже сталкивались с раком.

Кстати, известный врач-диетолог дала рекомендации тем, кто недавно перенес грипп или острые респираторные заболевания, как быстро восстановить организм после болезни.

Видео: РБК-Украина