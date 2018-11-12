Врачи назвали топ-10 лучших продуктов при заложенности носа

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Не стоит сразу хвататься за лекарства - помочь могут и обычные продукты питания

С приходом холодов многие становятся жертвой простудных заболеваний, которые почти всегда сопровождаются заложенным носом. Решить эту проблему могут помочь не только медикаменты, а и некоторые продукты. Оценив результаты ряда исследований, ученые назвали 10 лучших продуктов, помогающих улучшить дыхание при заложенном носе, пишет "Здоровье и красота".

1 - ананас. Содержащиеся в нем вещества эффективно защищают слизистые оболочки.

2 - арбуз. В состав арбуза входят минеральные соединения, защищающие от неприятных ощущений, возникающих из-за проблем с носом.

Фото: арбуз (pixabay.com)

3 - имбирь. Имбирь идеально подходит для лечения заложенности носа – в нем присутствуют очень сильные противовоспалительные и антиоксидантные компоненты.

4 - хрен. Фитонциды хрена помогают справиться с болезнетворными вирусами и бактериями.

5 -куриный бульон с овощами. Его употребление снимает интенсивность воспалительных процессов, параллельно защищая от приступов кашля.

6 - яблочный уксус. Его разводят с водой, подогревают раствор, немного остужают, — и вдыхают носом.

7 - острые специи. Они помогут "пробить" преграду в виде заложенности и облегчить дыхание. Кроме того, специи, как правило, обладают противовоспалительным действием.

8 - цитрусовые. Витамин С, который находится в этих продуктах, активизирует защитные силы организма.

Фото: апельсины (pixabay.com)

9 - вода. Попробуйте при заложенности носа попить горячую воду, результат приятно удивит.

10 - лук. Лук чрезвычайно богат фитонцидами – растительными веществами, уничтожающими бактерии, при этом стоит очень дешево.

Напомним, ранее мы публиковали надежные способы, как вылечить ангину без медикаментов. Под рукой часто можно найти абсолютно натуральные "лекарства", которые не только ускорят процесс выздоровления, но еще и не навредят.

Отметим, что врачи рассказали о лечении горячим молоком при простуде. Как оказалось, горячее молоко не только не помогает, но еще и ухудшает симптомы простуды. К такому выводу пришли ученые после исследований.

Также врачи назвали топ-6 продуктов, которые лучше не есть при простуде. Оказалось, что употребление некоторых продуктов питания может усугублять воспалительные процессы в организме во время простудных инфекций.

Видео: РБК-Украина