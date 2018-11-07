Пить или не пить: врачи рассказали о лечении горячим молоком при простуде

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Долгое время считалось, что молоко и мед помогают бороться с простудными симптомами

Наверное, каждый помнит, как с самого раннего детства заботливые родители во время простуды в обязательном порядке давали пить горячее молоко с добавлением меда в качестве чудодейственного "гомеопатического" средства. Однако, этого делать уж точно не следует об этом пишет российский портал "medikforum". Стоит отметить, что на Западе уже давно не рекомендуют давать молоко с медом больным пациентам.

Как оказалось, горячее молоко не только не помогает, но еще и ухудшает симптомы простуды. К такому выводу пришли ученые после исследований. Авторы исследования, опубликованного в журнале Laryngoscope, сами были шокированы результатами, поскольку полагали, что с легкостью опровергнут предположение о вредном воздействии молока на простудную симптоматику.



Иллюстративное фото (flickr.com)

Отмечается, что особенно не рекомендуется поить таким напитком пациентов, у которых уже отмечается избыточное выделение слизи.



Это объясняется тем, что слизь производится специальными клетками в носу, синусах и лёгких, в ее состав входит вода, соли и белок. Эта "смесь" должна препятствовать попаданию в организм бактерий и грязи. Кроме того в слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые защищают нас от простуды и убивают различных бактерий.

Из носа слизь стекает обратно к горлу за счёт воздействия микроскопических волосков при проглатывании. А избыток ее, обычно возникающий при инфекциях и аллергиях, означает постоянное ее попадание на заднюю часть горла. Всё это вызывает кашель, боль в горле и характерную хрипоту.

Интересно, что еще 1000 лет назад еврейский врач Моисей Маймонид писал, что молоко ухудшает течение простуды. С тех пор западные врачи взяли это себе на вооружение и не рекомендовали больным пить молоко с медом при простуде, а в славянских государствах медики делали все наоборот, особенно приветствовалось, когда молоком поили заболевших детей.

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Видео: РБК-Украина