Вчений розповів, як прокидатися вранці легко і без стресу

Фото: twitter.com/fabfitfun

Для того, щоб легко заснути, потрібно використовувати спеціальну методику

Фахівець дав рекомендації тим, хто вранці прокидається важко і не чує дзвінка будильника. Про це розповів психотерапевт Олексій Шевцов в ранковій передачі одного з телеканалів.

Олексій Шевцов рекомендує українцям завжди лягати спати вчасно. Він стверджує, що для того, щоб прокинутися бадьорим і в гарному настрої, потрібно запрограмувати себе на це.

"Коли лягаєте спати, сконцентруйтеся на диханні і уявляйте, як прокидаєтеся в шість годин ранку. Ви програмуєте себе, уявляючи, як ви прокидаєтеся в шість ранку в бадьорому настрої. З такою установкою в голові ви засинаєте", – розповів психотерапевт-гіпнотерапевт Олексій Шевцов.

Також він дав одну унікальну пораду. Олексій Шевцов порадив лягати в ліжко до 11 вечора і при цьому не надягати піжаму. А будильник потрібно поставити на той час, яке буде за півтори години до сходу сонця.

"Вчені довели, що якщо завести будильник на 1:36 до сходу сонця, то весь день будете почувати себе бадьоро. Але щоб так рано прокидатися, треба рано лягати. А якщо графік роботи або спосіб життя не дозволяють лягати в 11 вечора, є інший секрет", - дав рекомендацію фахівець і додав, що після зміни графіка сну, звикання триває кілька тижнів.

"Потрібно лягати в один і той же час, і максимум через 2-3 тижні виробиться звичка", – зазначив психотерапевт.

Також Олексій Шевцов розповів про методику швидкого засинання, яка допомагає тоді, коли всі інші способи безсилі.

"Вона називається 5-4-7. Ви 5 секунд вдихаєте, повільно через ніс. На 4 секунди ви затримуєте дихання. Але 7 секунд повільно видихаєте через рот. І так ви робите поки не заснете", – розповів психотерапевт.

До речі, раніше ми писали про те, що фахівці назвали топ-4 продукти, які допоможуть підбадьоритися.

А також розповідали про те, що вчені розповіли, як соцмережі впливають на настрій.

Відео: РБК-Україна