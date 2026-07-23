Пенсии вырастут на 20%: кто имеет право на доплату и как ее оформить
Жители отдельных регионов Украины могут получать пенсию на 20% выше обычной. Доплата действует ежемесячно, но получить ее автоматически не получится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине"/
Главное:
Прибавка составляет 20% от прожиточного минимума. Ее получают жители населённых пунктов со статусом горных.
Льгота действует в четырех областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой.
Автоматически прибавку не назначают. Следует лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и горным удостоверением.
С февраля 2026 года круг получателей расширили. Теперь на льготу могут претендовать не только местные жители, но и внутренне перемещенные.
Прибавку можно совместить с другими доплатами, например с возрастной - тогда общая сумма растет еще больше.
Кто имеет право на горную надбавку
Право на повышенную пенсию имеют люди проживающие или работающие в горных населенных пунктах. Это предусматривает закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине".
Такие населенные пункты есть в четырех областях:
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Черновицкой.
Чтобы получить доплату, человек должен фактически прожить или проработать в горной местности не менее шести месяцев подряд. При этом она не должна долгое время находиться за границей и уплачивать единый социальный взнос в другом населенном пункте.
Сколько прибавляют к пенсии
Размер надбавки - 20 процентов от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. К примеру, если этот показатель составляет 2 тысячи 361 гривну, доплата составит около 472 гривен ежемесячно.
Сумму можно совместить с другими выплатами. Если пенсионеру уже исполнилось 80 лет и ему назначена возрастная надбавка в 570 гривен, то вместе с горной доплатой общая сумма повышения составит более тысячи гривен.
Как оформить доплату
В отличие от возрастной прибавки, горную льготу автоматически не начисляют. Нужно пройти несколько шагов:
- получить горное удостоверение в местном совете по месту жительства;
- обратиться с заявлением в Пенсионный фонд;
- дождаться внутренней проверки на соответствие требованиям.
С февраля 2026 года воспользоваться льготой могут и внутренне перемещенные поселившиеся в горной местности лица - постановление Кабинета Министров №225 расширило круг получателей.
В доплате могут отказать, если человек уже получает пенсию в негорном населенном пункте или если регистрация в селе окажется формальной без фактического проживания там.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о правах переселенцев. Документ гарантирует, что для внутренне перемещенных лиц не могут действовать отдельные требования по назначению или перерасчету пенсий, ограничивающих их права.
Между тем, Международный валютный фонд ограничил возможность возлагать на Пенсионный фонд новые внеплановые расходы до 2030 года. Под угрозой оказались выплаты в рамках так называемой "тысячи Зеленского", хотя плановых перерасчетов и индексаций это условие не касается.