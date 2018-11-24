Псує розкішні волосся: названа щоденна помилка в догляді

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Якщо не позбутися від цієї помилки, то використання косметики для волосся буде марним

Існує думка, що для того, щоб стати щасливою власницею розкішного волосся, потрібно використовувати масу косметичних і доглядають процедур, але це є стереотипом. Часто трапляється так, що користуєшся кращими засобами по догляду за волоссям, регулярно зміцнюєш коріння волосся і відвідуєш перукаря, але пасма все одно виглядають безнадійно блідими, млявими і при цьому січеться. Онлайн-версія журналу "Cosmopolitan" розповіла, яку елементарну помилку, яка псує волосся, роблять дівчата день за днем.

Так, поспілкувавшись з професійним стилістом, журналісти зрозуміли, чому навіть самі дорогі маски не дають бажаного результату. Виявляється, що весь ефект від застосування маски піде нанівець, якщо після миття волосся закручувати волосся в рушник і так ходити по будинку, займаючись своїми справами тривалий час.

Ілюстративне фото (lux.fm)

Рушник, намотаний на голову шкодить ось чому: навіть сама м'яка тканина, не кажучи вже про важких махрових рушниках, швидко "висмоктує" з волосся всю вологу, в наслідок цього, волосся пересихають, ламаються і втрачають природний, здоровий блиск. Щоб цього не відбувалося потрібно просто промокнути їх звичайним рушником або паперовими серветками і все. Сохнути волосся довше, зате вони не втратять зайвої вологи, а значить, і більш здоровими.

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