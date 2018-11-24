Псує розкішні волосся: названа щоденна помилка в догляді

Якщо не позбутися від цієї помилки, то використання косметики для волосся буде марним
Існує думка, що для того, щоб стати щасливою власницею розкішного волосся, потрібно використовувати масу косметичних і доглядають процедур, але це є стереотипом. Часто трапляється так, що користуєшся кращими засобами по догляду за волоссям, регулярно зміцнюєш коріння волосся і відвідуєш перукаря, але пасма все одно виглядають безнадійно блідими, млявими і при цьому січеться. Онлайн-версія журналу "Cosmopolitan" розповіла, яку елементарну помилку, яка псує волосся, роблять дівчата день за днем.
Так, поспілкувавшись з професійним стилістом, журналісти зрозуміли, чому навіть самі дорогі маски не дають бажаного результату. Виявляється, що весь ефект від застосування маски піде нанівець, якщо після миття волосся закручувати волосся в рушник і так ходити по будинку, займаючись своїми справами тривалий час.
Ілюстративне фото (lux.fm)
Рушник, намотаний на голову шкодить ось чому: навіть сама м'яка тканина, не кажучи вже про важких махрових рушниках, швидко "висмоктує" з волосся всю вологу, в наслідок цього, волосся пересихають, ламаються і втрачають природний, здоровий блиск. Щоб цього не відбувалося потрібно просто промокнути їх звичайним рушником або паперовими серветками і все. Сохнути волосся довше, зате вони не втратять зайвої вологи, а значить, і більш здоровими.
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