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"Жах якийсь": чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

Lite » Стиль життя 13.01.2019 - 20:22
"Жах якийсь": чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/ vladtopalovofficial)

Шанувальники порадили Топалову звернутися до дантиста і використовувати зволожуючий крем

Відомий російський виконавець Влад Топалов, у якого нещодавно у шлюбі з Регіною Тодоренко народився син Іван, записав відео, на якому розповів, що поправився за свята і вирішив запустити челендж в мережі. Правда, багато хто звернув увагу не на інтерес до спорту та активну позицію, а на стомлений вигляд Топалова, який, ймовірно, пов'язаний з неспокійними ночами після недавнього поповнення в сімействі. Відео опубліковано на сторінці Топалова в Instagram.

Під публікацією Топалов написав: "У мене є одна ідея з приводу тренажерного залу і спорту! Звичайно, як і всі, я сильно погладшав за свята! Ось думаю влаштувати челлендж для себе і вас, і в якийсь швидкий термін жорстко прийти у форму. З фото і відео звітами. Але одному мені лінь, якщо чесно. Потрібен стимул. А стимул - завжди ви! Може хто зі мною готовий??? Я не знаю, поставимо мету, скажімо, за 20 днів скинути стільки-то кг. Або ще якось. Технічно не придумав, просто ідея є".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Відео: (instagram.com/ vladtopalovofficial)

Фанати написали, що Влад Топалов виглядає втомленим і дуже постарілим.

"Який же ти старий... наркота тебе згубила. Обличчя як у шарпея. Наочний приклад того, що роблять наркотики з організмом", "Влад що у вас зі здоров'ям, ви опухлі постійно, і ніби не спите взагалі", "Шкіра на обличчі виглядає сухою. Мажся кремом", "Чому ти не слідкуєш за шкірою обличчя? Жах якийсь. Прям апетит пропав у мене", "Пипець у вас криві зуби сходіть до дантиста, без образ", — пишуть в мережі.

&quot;Жах якийсь&quot;: чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

&quot;Жах якийсь&quot;: чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

&quot;Жах якийсь&quot;: чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

&quot;Жах якийсь&quot;: чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

&quot;Жах якийсь&quot;: чоловік Тодоренко шокував мережу постарілим виглядом

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ vladtopalovofficial

Нагадаємо, що раніше Тодоренко розкрила причину, по якій приховувала вагітність.

Також Регіна Тодоренко розповіла, як дізналася про вагітність.

Крім того, молода мама Регіна Тодоренко показала кумедне фото зі своєю дитиною і батьками.

Відео: РБК-Україна

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят "Мені було страшно": Тодоренко розповіла про перельоти під час вагітності
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