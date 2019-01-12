"Больно было": Тороденко раскрыла причину, по которой скрывала беременность

Фото: Регина Тодоренко в больнице (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда призналась, что ей было больно

Популярная украинская телеведущая и продюсер Регина Тодоренко рассказала подписчикам, почему скрывала беременность от общественности. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Так, звезда призналась, что ей было больно и ее один раз даже пришлось госпитализировать из-за возникшего пиелонефрита. Это при том, что на тот момент знаменитость готовилась к дебюту в качестве продюсера.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

"Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на своё здоровье, и проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать своё шоу, будучи беременной, это большой поступок", - сказала она.

Фото: Тодоренко на съемках (instagram.com/reginatodorenko)

Более того, Тодоренко также рассказала, почему ей было больно.

"Поверьте, крайне больно было читать критику в свой адрес, когда ты особенно впечатлительна. Вот вам ещё одна причина, почему я не хотела говорить о своей беременности: чтобы вы не были ко мне снисходительны, а наоборот, писали честные комментарии! И я надеюсь, что сейчас вы довольны тем результатом, который получился", - подчеркнула она.

В то же время поклонники звезды поспешили поддержать своего кумира.

"Регина, ты большой молодец!, "на 200% у тебя получилось это шоу", "Ты по-настоящему герой", "Регина, ты лучшая", "Так стараетесь. Вы классная", - пишут они.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, как спасалась от токсикоза во время беременности. Средство, которое помогало справляться с подступающей тошнотой, оказалось весьма оригинальным.

Также Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.

Кроме того, молодая мама Регина Тодоренко показала забавное фото со своим ребенком и родителями.

О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)