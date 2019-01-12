"Больно было": Тороденко раскрыла причину, по которой скрывала беременность

Звезда призналась, что ей было больно
Популярная украинская телеведущая и продюсер Регина Тодоренко рассказала подписчикам, почему скрывала беременность от общественности. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Так, звезда призналась, что ей было больно и ее один раз даже пришлось госпитализировать из-за возникшего пиелонефрита. Это при том, что на тот момент знаменитость готовилась к дебюту в качестве продюсера.
Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
"Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на своё здоровье, и проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать своё шоу, будучи беременной, это большой поступок", - сказала она.
Фото: Тодоренко на съемках (instagram.com/reginatodorenko)
Более того, Тодоренко также рассказала, почему ей было больно.
"Поверьте, крайне больно было читать критику в свой адрес, когда ты особенно впечатлительна. Вот вам ещё одна причина, почему я не хотела говорить о своей беременности: чтобы вы не были ко мне снисходительны, а наоборот, писали честные комментарии! И я надеюсь, что сейчас вы довольны тем результатом, который получился", - подчеркнула она.
В то же время поклонники звезды поспешили поддержать своего кумира.
"Регина, ты большой молодец!, "на 200% у тебя получилось это шоу", "Ты по-настоящему герой", "Регина, ты лучшая", "Так стараетесь. Вы классная", - пишут они.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, как спасалась от токсикоза во время беременности. Средство, которое помогало справляться с подступающей тошнотой, оказалось весьма оригинальным.
Также Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.
Кроме того, молодая мама Регина Тодоренко показала забавное фото со своим ребенком и родителями.
О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)