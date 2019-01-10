"Пиво в райдер": Тодоренко призналась, как спасалась от токсикоза во время беременности

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

О сентиментальности, токсикозе и сложностях беременности звезды

"Беременный марафон" от телеведущей и певицы Регины Тодоренко продолжается, на этот раз знаменитость поделилась со своими поклонниками о сложностях второго месяца своей беременности. Напомним, что все 9 месяцев Регина не комментировала свое положение, чем приводила в недоумение фанатов.

После того, как малыш появился на свет, ведущая понемногу стала открывать карты и затеяла "беременный марафон", в рамках которого наконец призналась, что ей пришлось испытать будучи беременной.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"На 2-м месяце я поехала в Испанию на съемки рекламы. И это были одни из самых сложных съемок в моей жизни! Мне всё время хотелось спать, всё время хотелось есть, да к тому же начался жуткий токсикоз (во всяком случае, мне казалось, что он жуткий, потому что я дико боюсь тошноты)", - описала свое состояние молодая мама.

Средство, которое помогало справляться с подступающей тошнотой оказались очень оригинальным — токсикоз Регина запивала пивом.

"Продюсеры съемок были в шоке, когда слышали: "Включите, пожалуйста, в райдер беременной Тодоренко пиво". Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым", - объяснила она чудодейственные свойства пенного напитка.

Но Региначувствовала не только физический дискомфорт, психологическое состояние тоже резко изменилось, утверждает она.

"На 2-м месяце я стала слишком сентиментальной, частенько плакала и даже при просмотре комедии", - призналась телеведущая.

Напомним, что недавно Регина Тодоренко попросила прощение у своего мужа за свое поведение.

Кроме того, молодая мама Регина Тодоренко показала забавное фото со своим ребенком и родителями.

А еще, Регина Тодоренко, не стесняясь показала свою фигуру после родов.

О Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)