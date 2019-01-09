"Заветные две полоски": Тодоренко рассказала, как узнала о беременности

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая разоткровенничалась о первом месяце беременности

Популярная певица и экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына российскому исполнителю Владу Топалову, устроила "беременный" марафон, в котором она каждый день делится интересными фактами об этом чудесном периоде своей жизни, а также полезными советами. Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала о подготовке к беременности, а также о том, как она узнала о своем интересном положении.

Регина отметила, что к беременности они с тогда еще женихом, а нынче законным мужем, тщательно готовились. Звезда также показала снимки на первом месяце беременности, когда она еще ни о чем не подозревала.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"1-й месяц. К вопросу планирования семьи мы подошли со всей ответственностью. Врач порекомендовал мне за 2-3 месяца до зачатия начать пить фолиевую кислоту, которая способствует развитию плода, и полностью отказаться от курения и употребления спиртного. Последнее сделать было совсем просто, так как я никогда не курила, а алкоголь употребляла в малых дозах по праздникам. На этом фото я на 1 месяце беременности. Еще ничего не подозреваю о том, что я уже не одна, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику", - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения – грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски", - рассказала молодая мамочка.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники благодарят ведущую за интересную информацию и отмечают, что она очень красивая и всегда на позитиве.

"Такая Сексуальная", "Светитесь изнутри", "Регина какая же ты красивая!!", "Поздравляю вас", "Регина вы очень красивая!!!", "Крутая девчонка!!!", "Региночка, вы как волшебный дневничок. Подсказываете мамочкам как нужно сделать. Спасибо вам", "Регина классная, мы с сыночком ее сразу полюбили в Орел и решке! Самая самая", "Такое счастье, обожаю вас. Позитивная, всегда улыбка на лице... ", "Всегда поражает Ваш неиссякаемый позитив и лучезарный внешний вид", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко попросила прощения у Влада Топалова. Девушка отметила, что ее супруг очень терпеливый человек, ведь сама она давно бы себя прибила.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время материнства.

Напомним, что Регина Тодоренко показала, кто помогает ей с ребенком. Родители певицы стали для нее в этот период настоящей опорой.

Видео: РБК-Украина