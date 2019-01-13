"Ужас какой-то": муж Тодоренко шокировал сеть истощенным видом

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/ vladtopalovofficial)

Поклонники посоветовали Топалову обратиться к дантисту и использовать увлажняющий крем

Известный российский исполнитель Влад Топалов, у которого недавно в браке с Региной Тодоренко родился сын Иван, записал видео, на котором рассказал, что поправился за праздники и решил запустить челлендж в сети. Правда, многие обратили внимание не на интерес к спорту и активную позицию, а на уставший вид Топалова, который, вероятно, связан с беспокойными ночами после недавнего прибавления в семействе. Видео опубликовано на странице Топалова в Instagram.

Под публикацией Топалов написал: "У меня есть идея одна по поводу тренажерного зала и спорта! Конечно, как и все, я сильно поправился за праздники! Вот думаю устроить челлендж для себя и вас и в какой-то быстрый срок жестко прийти в форму. С фото и видео отчетами. Но одному мне лень, если честно. Нужен стимул. А стимул - всегда вы! Может кто со мной готов??? Я не знаю, поставим цель, скажем, за 20 дней скинуть столько-то кг. Или еще как-то. Технически не придумал, просто идея есть".

Видео: (instagram.com/ vladtopalovofficial)

Фанаты написали, что Влад Топалов выглядит уставшим и очень постаревшим.

"Какой же ты старик... наркота тебя погубила. Лицо как у шарпея. Наглядный пример того, что делают наркотики с организмом", "Влад что у вас со здоровьем, вы опухшие постоянно, и как будто не спите вообще", "Кожа на лице выглядит сухой. Мажся кремом", "Почему ты не следишь за кожей лица? Ужас какой-то. Прям аппетит пропал у меня", "Пипец у вас кривые зубы сходите к дантисту, без обид", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ vladtopalovofficial

Напомним, что ранее Тодоренко раскрыла причину, по которой скрывала беременность.

Также Регина Тодоренко рассказала, как узнала о беременности.

Кроме того, молодая мама Регина Тодоренко показала забавное фото со своим ребенком и родителями.

Видео: РБК-Украина