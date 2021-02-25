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Гороскоп на березень 2021 для Скорпіона: які важливі зміни чекають вас у фінансах і коханні

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 для Скорпіона розповість, що обіцяє цьому знаку Зодіаку перший місяць весни. Астролог обіцяє везіння у сфері кохання і стосунків, а от з фінансами слід бути обережніше. Детальний прогноз для вас - читайте в нашому матеріалі.

Гороскопом на березень 2021 року для Скорпіона поділилася український астролог Аріна Артуровна.

Експерт вважає, що в березні Скорпіонів чекають захоплюючі поїздки, відвідування виставок і презентацій, навчання, участь у семінарах і конференціях, цікава захоплююча інформація, приємні зустрічі та знайомства, які можуть перерости в любовні.

"Питання, пов'язані з дітьми, з їх вихованням і навчанням, спортом, іграми, розвагами, участь у конкурсах, будуть успішно вирішуватися. Можливо, вам або дитині знадобиться додаткове навчання і найняти репетитора", - розповідає Аріна Артуровна.

Що стосується особистого життя, то воно буде пов'язане з квартирними питаннями. Тут можна досить успішно вирішити питання з проживанням, швидко поліпшити умови, переїхати до свого партнера. Березень стане для вас часом романтики, теплих відносин з домашніми, захоплень і любовних пригод.

А ось у фінансах початок весни буде не особливо успішним.

"Якщо ви комусь щось винні, то в березні доведеться віддавати борги. У плані фінансів може бути досить напружений період, так як доведеться багато і інтенсивно працювати, вирішувати питання, пов'язані з бізнес-партнерством, чужими грошима, страховками, спадщиною, податками, аліментами та кредитами. Так само доведеться брати на себе відповідальність за серйозні ситуації, які виникнуть в цьому місяці", - підсумувала астролог.

Раніше Аріна Артуровна також поділилася гороскопом для Терезів, Діви, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

Також астролог розповіла, що всім нам принесе унікальний період, пов'язаний з переходом планети Венера в знак Зодіаку Риби.

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