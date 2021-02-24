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Венера в Рибах: кому унікальний період принесе найбільшу удачу

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 21:25
Венера в Рибах: кому унікальний період принесе найбільшу удачу Астролог попередила про вплив Венери в Рибах 25 лютого 2021 року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Український астролог розповіла про період, зв'язаний з переходом Венери у Риби. Він почнеться в кінці лютого, і буде впливати на всіх нас протягом найближчого часу.

Про те, що обіцяє нам цей транзит розповіла країнський астролог розповіла Аріна Артуровна.

За словами експерта, 25 лютого відбудеться інгресія Венери в знак Зодіаку Риби. Цей період є сприятливим для побудови відносин і нових знайомств.

Але є й нюанси. Адже така Венера надто ідеалізує свого партнера по особистим відносинам або по бізнесу. Тому не може адекватно сприймати ситуацію.

"Любов і почуття в цей час можуть бути надуманими, чисто платонічними або без відповіді. Це скоріше ілюзія мрії, коли людина вдається до фантазій, внутрішньо переживає якісь моменти, причому для неї неважливо, це відбувалося наяву чи в мріях", - розповідає Аріна Артуровна.

Вона вважає, що в цей період може проявлятися надмірна емоційна залежність від партнера. Можуть бути інтриги, плітки, безпричинні сльози, надумані образи, істерики, лінь і апатія.

Крім того в цей час можуть прокидатися приховані страхи, різного роду комплекси і фобії, залежність від алкоголю та ліків.

А ось в комерції цей час може принести удачу. Сприятливими стануть таємні справи комерційного плану, грошові махінації та діяльність, яка не обкладається податками.

"Можливий великий приплив грошей, але слід остерігатися шахраїв. Так само цей транзит допоможе творчому процесу, польоту фантазії і приходу шаленого натхнення", - підсумувала астролог.

Раніше астролог також розповіла, що обіцяє всім знакам Зодіаку перехід Сонця в знак Зодіаку Риби.

Також таролог розповіла всім знакам Зодіаку, до чого слід готуватися на поточному тижні.

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