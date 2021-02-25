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Гороскоп на март 2021 для Скорпиона: какие важные перемены ждут вас в финансах и любви

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 для Скорпиона расскажет, что сулит этому знаку Зодиака первый месяц весны. Астролог обещает везение в сфере любви и отношений, а вот с финансами следует быть осторожнее. Подробный прогноз для вас - читайте в нашем материале.

Гороскопом на март 2021 года для Скорпиона поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Эксперт считает, что в марте Скорпионов ждут увлекательные поездки, посещение выставок презентаций, обучение, участие в семинарах и конференциях, интересная увлекательная информация, приятные встречи и знакомства, которые могут перерасти в любовные.

"Вопросы, связанные с детьми, с их воспитанием и обучением, спортом, играми, развлечениями, участие в конкурсах, будут решаться успешно. Возможно, вам или ребенку понадобится дополнительное обучение и нанять репетитора", - рассказывает Арина Артуровна.

Что касается личной жизни, то она будет связана с квартирными вопросами. Здесь можно достаточно успешно решить вопрос с проживанием, быстро улучшить условия, переехать к своему партнеру. Март станет для вас временем романтики, теплых отношений с домашними, увлечений и любовных приключений.

А вот в финансах начало весны будет не особо успешным.

"Если вы кому-то что-то должны, то в марте придется отдавать долги. В плане финансов может быть достаточно напряженный период, так как придется много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с бизнес-партнерством, чужими деньгами, страховками, наследством, налогами, алиментами и кредитами. Так же придется брать на себя ответственность за серьезные ситуации, которые возникнут в этом месяце", - резюмировала астролог.

Ранее Арина Артуровна также поделилась гороскопом для Весов, Девы, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

Также астролог рассказала, что всем нам принесет уникальный период, связанный с переходом планеты Венера в знак Зодиака Рыбы.

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