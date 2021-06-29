Гороскоп для Козерога на липень 2021: які зміни вас чекають у фінансах і кар'єрі

На думку експерта, Козероги можуть зіткнутися з руйнуванням правил і домовленостей у фінансовій сфері, конфліктом бунтарів проти системи. У першій половині місяця може бути ломка, спазм м'язів, напруженість в тілі, труднощі зі сном.

"До 10 липня краще не брати великі навантаження в роботі, оскільки можуть бути проблеми зі здоров'ям і не залучатися до фінансових зобов'язань. Можуть бути несподівані витрати на дітей, хобі, захоплення, коханців і організаційні заходи", - прогнозує астролог.

Молодик відбувається в будинку партнерства і це означає, що місяць потрібно присвятити не роботі, а своєму партнерству, зміцненню зв'язків, як особистих, так і бізнесових. Провести час зі своєю людиною по духу, з ким у вас є спільні цілі, інтереси і плани. Рекомендується з'їздити в романтичну подорож.

"Аспекти планет покажуть, хто є важливими людьми у вашому житті. Також приділіть увагу своїм рідним, близьким, батькам, проявіть турботу і увагу до них. Якщо ж ви вже в тривалому союзі, почуття до партнера можуть нахлинути з новою силою", - розповідає Аріна Артуровна.

Можливі істотні доходи від колаборацій, співпраці з представниками водних знаків, а також ваша кохана людина може порадувати заробітками.

Нові зв'язки в липні, контакти, друзі і партнери принесуть багато позитиву у ваше життя і відкриють нові горизонти. У другій половині місяця може відбутися важлива угода або великі фінансові вкладення. Хороші відносини з партнерами допоможуть вирішити і фінансове питання, особливо в другій декаді. Також період сприятливий для оновлення гардеробу, шопінгу та придбань для свого будинку.

"Проявиться тяга до всього незвичайного і загадкового, таємного - починаючи від чужих секретів і закінчуючи духовними практиками, ретритами, психологією, геологією та історією", - резюмувала експерт.