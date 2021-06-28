Гороскоп на липень для Стрільця: епіцентр літа принесе вам важливі зміни!

У липні, на думку експерта, Стрільців чекають клопоти, занепокоєння, тривоги, неточна інформація або неприємні новини, інтриги на роботі, чвари в колективі, знервована обстановка в колективі і справах. В організаційних справах - бюрократичні клопоти, помилки в оформленнях паперів.

Важко буде даватися навчання, написання книги або статей, багато неправдоподібної інформації в соцмережах або конкретно на ваших особистих сторінках.

Сварки, суперечки, конфлікти з родичами, судові розгляди. Можлива, хвороба когось із батьків або домашніх вихованців. Можуть бути вимушені від'їзди і відрядження.

"Якщо у вас намічаються суднові розгляди або оформлення закордонних підприємств, іноземних контрактів, то важливо підготуватися ретельно і перевірити ще раз всі необхідні документи, так як можуть бути форс-мажорні ситуації", - радить астролог.

У цьому місяці романтичні подорожі буду дуже вдалими або, якщо ж ви самотні, відправляйтеся одні, без кампанії. І будьте впевнені, що ви там зможете зустріти цікаву людину або веселу кампанію, вам самотньо точно не буде.

Що стосується фінансових ініціатив, то Стрільці мають інтуїтивне бачення перспектив. Тому в липні рекомендується проявити ініціативу в кредитуванні, пошукати додаткові джерела фінансування. Великі доходи варто очікувати від партнерів, а також від колаборації, морських, митних і закордонних проектів.

"Рекомендується в цьому місяці пройти ТО, відремонтувати авто, якщо потрібно, так як можуть бути несподівані ситуації на дорозі. Проявиться інтерес до методів оздоровлення та медицини. Наукова, викладацька і діяльність пов'язана з навчанням принесе хороші плоди, популярність і зобов'язання в певних колах", - додала астролог.

Здоров'я в цьому місяці може підкачати, тому подбайте про його зміцнення заздалегідь.