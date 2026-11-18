Уйти на пенсию раньше других могут работники вредных и тяжелых производств. Но одной профессии из официального списка для этого недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 13 Закона "О пенсионном обеспечении".

Пенсию по возрасту на льготных условиях назначают по этому закону и правительственным постановлениям. Она базируется на двух официальных перечнях - Списке №1 и Списке №2. Шахтеров, которые полный рабочий день работают под землей, эти правила не касаются.

Какие профессии и производства входят в списки

В Список № 1 относятся отрасли с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Это, прежде всего, металлургия полного цикла: доменные, сталеплавильные, прокатные цеха и горячие участки литья.

Также сюда входит химическое и нефтехимическое производство. Речь идет о работе с ядовитыми веществами, кислотами, щелочами, взрывоопасными и канцерогенными соединениями, то есть могут вызвать рак.

Еще одно направление - ядерная энергетика и промышленность, где работают с радиоактивными веществами и источниками радиации. В список также отнесли производство цветных металлов, стекла, керамики и цемента. Речь о горячих цехах и работе с тяжелыми пылевыми или газовыми смесями.

Список №2 охватывает профессии, где люди долго работают в неблагоприятных условиях. Это высокий уровень шума, вибрации, запыленности, загазованности, электромагнитного излучения или значительных перепадов температур.

В машиностроении и металлообработке это литейные, кузнечные и термические цеха и гальваническое производство. В транспорте – отдельные категории работников локомотивных бригад, экипажей судов речного и морского флота, гражданской авиации и дорожно-строительной техники.

Также в список входят эксплуатация и ремонт энергетического оборудования в специфических условиях. Кроме того, льготы действуют в производстве строительных материалов, легкой и пищевой промышленности - там, где работают с вредными веществами или в сложном микроклимате.

Сколько нужно стажа и какие документы подать

По списку №1 мужчины могут выйти на пенсию от 50 лет. Для этого требуется общий стаж не менее 25 лет, из которых по меньшей мере 10 лет - именно по этому списку.

Женщинам нужно добиться 45 лет и иметь общий стаж не менее 20 лет. Из них минимум 7 лет и 6 месяцев должны приходиться на работу по Списку №1.

По Списку №2 мужчины выходят на пенсию от 55 лет. Требуется 30 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев - по этому списку.

Женщинам по Списку №2 нужно достичь 50 лет. Их общий стаж должен быть не менее 25 лет, из них 10 лет - по этому списку.

Если льготный стаж меньше, чем требуется, пенсионный возраст могут уменьшить пропорционально. Но человек должен отработать не менее половины требуемого льготного срока.

По списку №1 мужчинам возраст уменьшают на 1 год за каждый полный год льготного стажа, а женщинам - на 1 год и 4 месяца. По Списку №2 мужчинам его уменьшают на 1 год за каждые 2 года и 6 месяцев стажа, женщинам - на 1 год за каждые 2 года.

Сам факт, что профессия находится в официальном списке, пенсию автоматически не гарантирует. Пенсионный фонд Украины требует соблюдения нескольких условий.

Первая - полный рабочий день. На вредных работах человек должен быть занят не менее 80% рабочего времени, установленного для производства.

Вторая - аттестация рабочих мест. Условия труда и вредные факторы на предприятии подтверждают результатами аттестации, которую проводят не реже раза в 5 лет.

Третья - документы. Нужны записи в трудовой книжке и уточняющие справки предприятия, где указан характер работ, а также первичные документы - табели и приказы.

Напомним, что учителям и медикам просят вернуть право на пенсию после 25 лет выслуги.

Автор петиции на сайте Кабинета министров предлагает снизить выслугу с 30 до 25 лет, как было до 2011 года. Пока обращение набрало чуть больше 1 тысячи голосов из 25 тысяч нужных.