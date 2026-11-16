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Главная » Жизнь » Общество

До 6 лет тюрьмы за банковскую карту. Зеленский подписал закон о наказаниях для "дропов"

14:33 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
До 6 лет тюрьмы за банковскую карту. Зеленский подписал закон о наказаниях для "дропов" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
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В Украине ввели уголовную ответственность за передачу банковских карт или доступ к счетам мошенникам. Нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту закона №16013.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей 201-1.

Документ устанавливает наказание не только для организаторов финансовых махинаций, но и для граждан, помогающих им своими счетами.

Кого и за что будут наказывать

Закон направлен против так называемых дропов - людей, которые за деньги отдают посторонним лицам свои платежные карты, реквизиты или пароли от онлайн-банкинга. Злоумышленники используют эти счета, чтобы переводить, обналичивать и выводить украденные деньги.

Уголовная ответственность наступает не за любую передачу карты (например, родственникам для покупок), а только тогда, когда это сознательно совершается для финансового мошенничества или других преступлений.

Какие штрафы и сроки заключения предусмотрены

Степень наказания зависит от того, какую роль человек играл в схеме и нарушил ли закон впервые:

  • передача собственной карты или доступа к счету для незаконных операций - штраф от 5 100 до 17 000 гривен.
  • получение, покупка, хранение или сбыт чужих карт для мошенничества - штраф от 51 000 до 85 000 гривен, ограничение свободы до трех лет или заключение сроком от двух до четырех лет.
  • повторное преступление или действия в составе организованной группы - штраф от 85 000 до 170 000 гривен или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Закон дает шанс избежать наказания тем, кто совершил правонарушение впервые и только передал собственную карту.

Для освобождения от ответственности человек должен самостоятельно обратиться к правоохранителям, признаться в нарушении и помогать следствию разоблачить организаторов схемы.

Напомним, в конце октября Верховная Рада проголосовала за законопроект по усилению ответственности за участие в работе мошеннических колл-центров.

Решение поддержали 270 народных избранников. Документ предусматривает защиту банковских счетов и средств граждан от мошенничества.

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