В третьем квартале 2026 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд гривен. В то же время, общая задолженность населения за коммуналку на конец сентября превысила 101 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, при каких условиях украинцы могут лишиться льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, наличие долга за коммуналку не является основанием для отмены льготы, однако ее могут прекратить в случае потери права на помощь, назначения жилищной субсидии или по заявлению получателя.

Также мы писали, что единственное жилье должника могут выставить на продажу из-за коммунальных долгов, если их сумма превышает 430 тысяч гривен. В Минюсте пояснили, что этот порог повысили с около 170 тысяч гривен, а в случае задержки со снятием ограничений после погашения долга можно обратиться к государственному исполнителю.