Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимой

Четверг 12 февраля 2026 07:15
UA EN RU
Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимой Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Злата Огневич снова доказала, что зимний гардероб может быть не только теплым, но и по-настоящему стильным. Певица сделала ставку на трендовую дубленку-авиатор и светлую базу, показав, как носить эту вещь так, чтобы образ выглядел дорого и современно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Главный акцент - дубленка-авиатор

Центральным элементом образа стала объемная дубленка-авиатор насыщенного рыжего оттенка. Такая модель уже несколько сезонов не теряет актуальности и остается среди фаворитов зимнего гардероба.

Контраст фактур играет ключевую роль: сочетание матовой замши с массивным белым экомехом на воротнике и швах создает четкие линии и добавляет силуэту выразительности.

Оверсайз-крой придает образу расслабленности и позволяет комбинировать верх с теплым свитером или худи без потери комфорта. При этом объемная посадка подчеркивает хрупкость фигуры, что делает "лук" еще более эффектным.

Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимойЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Total white - беспроигрышная база

Чтобы уравновесить теплый верх, Злата выбрала светлую основу в стиле total white. Белый цвет зимой традиционно ассоциируется со свежестью и чистотой, а также выглядит дорого на фоне снежного пейзажа.

Широкие белые джинсы фасона wide-leg добавляют современности и визуально удлиняют ноги. Такой крой не только трендовый, но и практичный - его легко сочетать как с массивной верхней одеждой, так и с более лаконичными вещами.

Облегающий белый лонгслив выступает базовым элементом, уравновешивающим объем дубленки. Благодаря простому крою он не перегружает образ и позволяет сделать акцент именно на фактурной верхней одежде.

Завершает светлую основу вязаная шапка-бини. Это функциональная классика, которая не только защищает от холода, но и гармонично поддерживает общую концепцию образа. Лаконичный аксессуар подчеркивает черты лица и добавляет луку завершенности.

Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимойОгневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Естественный бьюти-образ

Огневич придерживается естественности и в макияже. Нюдовые оттенки, сияющая кожа и легкий блеск на губах создают эффект свежести. Такой подход идеально подходит к дневному зимнему выходу и не перегружает общую стилистику.

Легкие волны, выглядывающие из-под шапки, добавляют образу романтичности и мягкости. Это еще один пример того, как детали формируют настроение лука.

Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимойЗлата Огневич показала модный образ с дубленкой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему этот образ работает

Секрет удачного сочетания - в игре контрастов. Грубая фактура дубленки противопоставляется мягкому трикотажу, а теплый рыжий оттенок гармонично смотрится на фоне холодного белого.

Образ выглядит одновременно практичным для повседневной жизни и эффектным для фото в соцсетях.

Таким образом, зимний "лук" Златы Огневич - это пример того, как грамотно совместить тренды и базовые вещи. Дубленка-авиатор, светлый монохром и натуральный макияж создают универсальную формулу стиля, которая будет оставаться актуальной и в следующем сезоне.

Злата Огневич показала, как носить дубленку-авиатор и выглядеть дорого зимойЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

