Стильный выход Златы Огневич: красный жакет как главный акцент

Пятница 30 января 2026 12:45
UA EN RU
Стильный выход Златы Огневич: красный жакет как главный акцент Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Злата Огневич показала стильный образ с красным жакетом как главным акцентом. "Лук" в стиле power dressing дополнили черные леггинсы и минималистичные аксессуары.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Акцент на пиджак: современное прочтение power dressing

Ключевым элементом образа стал объемный жакет насыщенного красного цвета с четко выраженными подплечниками. Такой крой отсылает к стилю power dressing, который снова активно возвращается в моду.

Четкая геометрия плеч формирует сильный силуэт и добавляет образу структурированности, что особенно эффектно смотрится в кадре. Красный цвет выступает символом уверенности и энергии, привлекая внимание без излишней театральности.

Контрастный низ и баланс пропорций

Чтобы уравновесить объемный верх, певица выбрала облегающие черные леггинсы. Такой контраст позволяет сохранить гармонию силуэта и подчеркнуть фигуру.

Черный цвет добавляет образу сдержанности и одновременно создает стильный контрапункт к яркому жакету. Подобное сочетание давно зарекомендовало себя как универсальное решение для сцены и публичных выходов.

Аксессуары: минимализм без перегруза

Аксессуарная часть образа выдержана в сдержанном стиле. Злата Огневич выбрала лаконичную подвеску на шее и минималистичные серьги, которые не отвлекают внимание от главного акцента - жакета. Такой подход соответствует современным модным тенденциям, где аксессуары дополняют образ, а не конкурируют с ним.

Бьюти-образ как логическое завершение стиля

Завершающим штрихом стал продуманный бьюти-образ. Певица сделала ставку на гладкую прическу - низкий хвост, которая подчеркивает четкость силуэта и общую элегантность "лука". Макияж с выразительным акцентом на глаза гармонично сочетается с ярким верхом, не перегружая общее впечатление.

Почему этот образ удачный

Образ Златы Огневич является наглядным примером того, как классическое сочетание красного и черного может выглядеть актуально в современном контексте.

Четкая структура, минимализм в деталях и продуманный баланс пропорций делают этот лук универсальным решением для сцены, телевидения и официальных мероприятий, подтверждая статус певицы как иконы сдержанного, но уверенного стиля.

Злата Огневич Модные тренды Стиль жизни Тренды
