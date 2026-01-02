ua en ru
Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный "лук" Златы Огневич

Пятница 02 января 2026 07:15
Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный "лук" Златы Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Певица Злата Огневич продемонстрировала, как юбка из экокожи может стать основой стильного и современного образа. Соединив ее с переосмысленными этномотивами и сдержанной черно-белой гаммой, певица показала удачный пример того, как интегрировать трендовую вещь в городской гардероб.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала певица

Акцент на юбке из экокожи

Нижняя часть наряда формирует современный характер образа. Злата выбрала длинную черную юбку из матовой экокожи, которая создает четкий контраст с мягкой фактурой блузы.

Высокая посадка и прямой крой визуально вытягивают силуэт, подчеркивая стройность фигуры и добавляя образу статусности.

Экокожа, как трендовый материал сезона, придает "луку" легкой дерзости и делает его уместным для большого города.

Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный &quot;лук&quot; Златы ОгневичЗлата Огневич показала модный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Стилизованная вышиванка как ключевой элемент

Верхняя часть образа - современная интерпретация традиционной украинской вышиванки. Блуза выполнена из белоснежной ткани с деликатной вышивкой в технике "белым по белому". Такой прием добавляет наряду аристократичности и сдержанной роскоши.

Пышные объемные рукава с манжетами, характерные для украинского национального костюма, подчеркивают женственность и создают выразительный объем в верхней части образа, балансируя лаконичный низ.

Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный &quot;лук&quot; Златы ОгневичЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Манишка-воротник как главный модный акцент

Центральной деталью "лука" стала съемная черная манишка-воротник. Она щедро украшена металлическими люверсами и вставками, которые объединяют черный и белый цвета в единую композицию.

Этот элемент одновременно отсылает к аутентичному украинскому нагрудному украшению и выглядит как современный рок-аксессуар. Именно манишка делает образ концептуальным и добавляет ему характера.

Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный &quot;лук&quot; Златы ОгневичОгневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершающие детали и бьюти-образ

Образ дополняют массивные серебристые кольца, которые перекликаются с металлическими элементами на воротнике.

Бьюти-образ Златы остается сдержанным и элегантным: волосы уложены классической голливудской волной на одну сторону, а макияж выполнен в коричнево-нюдовой гамме с акцентом на глаза.

Общее впечатление

Лук Златы Огневич является ярким примером того, как украинский этностиль можно органично вписать в современный городской гардероб. Благодаря сочетанию экокожи, монохромной палитры и продуманных аксессуаров образ выглядит актуально, трендово и универсально.

Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный &quot;лук&quot; Златы ОгневичЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

