Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимку

Четвер 12 лютого 2026 07:15
Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимку Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Злата Огнєвіч знову довела, що зимовий гардероб може бути не лише теплим, а й по-справжньому стильним. Співачка зробила ставку на трендову дублянку-авіатор і світлу базу, показавши, як носити цю річ так, щоб образ виглядав дорого та сучасно.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Огнєвіч показала, як носити модну спідницю з екошкіри

Який "лук" вибрала співачка

Головний акцент - дублянка-авіатор

Центральним елементом образу стала об’ємна дублянка-авіатор насиченого рудого відтінку. Така модель уже кілька сезонів не втрачає актуальності й залишається серед фаворитів зимового гардероба.

Контраст фактур відіграє ключову роль: поєднання матової замші з масивним білим екохутром на комірі та швах створює чіткі лінії та додає силуету виразності.

Оверсайз-крій надає образу розслабленості й дозволяє комбінувати верх із теплим светром або худі без втрати комфорту. Водночас об’ємна посадка підкреслює крихкість фігури, що робить "лук" ще більш ефектним.

Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимкуЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Total white - безпрограшна база

Щоб урівноважити теплий верх, Злата обрала світлу основу в стилі total white. Білий колір узимку традиційно асоціюється зі свіжістю та чистотою, а також виглядає дорого на фоні сніжного пейзажу.

Широкі білі джинси фасону wide-leg додають сучасності й візуально подовжують ноги. Такий крій не лише трендовий, а й практичний - його легко поєднувати як із масивним верхнім одягом, так і з більш лаконічними речами.

Обтислий білий лонгслів виступає базовим елементом, що врівноважує об’єм дублянки. Завдяки простому крою він не перевантажує образ і дозволяє зробити акцент саме на фактурному верхньому одязі.

Завершує світлу основу в’язана шапка-біні. Це функціональна класика, яка не лише захищає від холоду, а й гармонійно підтримує загальну концепцію образу. Лаконічний аксесуар підкреслює риси обличчя та додає луку завершеності.

Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимкуОгнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Природний б’юті-образ

Огнєвіч дотримується природності й у макіяжі. Нюдові відтінки, сяюча шкіра та легкий блиск на губах створюють ефект свіжості. Такий підхід ідеально пасує до денного зимового виходу й не перевантажує загальну стилістику.

Легкі хвилі, що визирають з-під шапки, додають образу романтичності та м’якості. Це ще один приклад того, як деталі формують настрій луку.

Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимкуЗлата Огнєвіч показала модний образ із дублянкою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Чому цей образ працює

Секрет вдалого поєднання - у грі контрастів. Груба фактура дублянки протиставляється м’якому трикотажу, а теплий рудий відтінок гармонійно виглядає на тлі холодного білого.

Образ виглядає одночасно практичним для повсякденного життя та ефектним для фото в соцмережах.

Таким чином, зимовий "лук" Злати Огнєвіч - це приклад того, як грамотно поєднати тренди й базові речі. Дублянка-авіатор, світлий монохром і натуральний макіяж створюють універсальну формулу стилю, яка залишатиметься актуальною й наступного сезону.

Злата Огнєвіч показала, як носити дублянку-авіатор і виглядати дорого взимкуЗлата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

