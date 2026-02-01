Жакет и рубашка вместо платья: стильный прием Даши Трегубовой

Даша Трегубова показала, как классические вещи могут заиграть по-новому в современном женском образе. Актриса выбрала приталенный жакет и удлиненную рубашку вместо платья, создав стильный, собранный и одновременно женственный "лук".

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Классика с акцентом на силуэт

В основе образа - черный приталенный жакет с четко очерченной линией плеч.

Такой крой остается одним из ключевых трендов сезона, ведь подчеркивает фигуру и формирует сильный, собранный силуэт.

Под жакет Трегубова надела белую рубашку удлиненного кроя, которую использовала как самостоятельный стилистический элемент.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Удлиненная рубашка, выглядывающая из-под жакета, создает эффект многослойности и одновременно заменяет платье.

Подобный прием активно используют модные инфлюенсеры и стилисты, ведь он позволяет адаптировать деловые вещи к вечерним или светским выходам.

Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Детали, формирующие настроение

Образ дополнили полупрозрачные черные колготки и классические лодочки, которые визуально удлиняют ноги и добавляют аутфиту завершенности. Такая обувь остается универсальным решением - она уместна как в повседневном, так и в более формальном гардеробе.

Особое внимание привлекают аксессуары. Даша выбрала массивные золотые серьги органичной формы и акцентную подвеску, которые добавляют образу характера и легкого винтажного настроения.

Именно украшения стали ключевым акцентом, который сделал сдержанный образ более выразительным и статусным.

Даша Трегубова показала стильный лук (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Макияж и прическа

Макияж актрисы выполнен в естественной гамме с акцентом на сияющую кожу, что соответствует тренду на натуральность. Волосы уложены мягкими волнами, которые добавляют образу женственности и не отвлекают внимание от общей стилистики.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Универсальный образ для современной женщины

Образ Даши Трегубовой демонстрирует, как с помощью базовых вещей можно создать продуманный и актуальный лук без лишней сложности. Такой стиль легко адаптировать как для светских событий, так и для съемок или вечерних выходов в городе.

Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)