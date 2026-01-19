ua en ru
Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний "лук" Даши Трегубовой

Понедельник 19 января 2026 12:23
UA EN RU
Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний "лук" Даши Трегубовой Даша Трегубова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса и ведущая Даша Трегубова показала стильный зимний образ, в котором деним, замшевая обувь и куртка с меховым воротником создают идеальную комбинацию. Этот "лук" сочетает практичность и элегантность и легко подходит как для прогулок по городу, так и для неформальных встреч.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

Главный акцент "лука" - куртка с объемным меховым воротником. Такая деталь не только добавляет образу статусности, но и визуально делает силуэт более хрупким, создавая гармоничный баланс между объемом и легкостью.

Базой образа стали темно-синие джинсы индиго, без лишних потертостей. Такой выбор - удачный ход, ведь глубокий синий цвет делает образ более "дорогим" и одновременно удлиняет линию ног.

Джинсы прекрасно сочетаются с разными типами обуви, а в данном случае - с замшевыми сапогами, которые добавляют мягкой текстуры и благородного контраста материалов.

Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний &quot;лук&quot; Даши ТрегубовойДаша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Почему этот "лук" работает

Игра фактур

Сочетание гладкого материала куртки, пушистого меха, грубого денима и ворсистой замши делает даже сдержанный монохромный образ интересным для восприятия.

Универсальность

Такой комплект подходит и для прогулки по городу, и для неформальной деловой встречи. Он одновременно выглядит расслабленно и собранно.

Цветовая гамма

Темно-синий джинс в сочетании с натуральными оттенками куртки и обуви - классика, которая всегда выглядит стильно и никогда не выходит из моды.

Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний &quot;лук&quot; Даши ТрегубовойДаша Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Как повторить стиль Даши Трегубовой

Если вы хотите воспроизвести такой лук, обратите внимание на несколько советов.

  • Фасон джинсов: узкие джинсы лучше заправлять в сапоги, а прямые или клеш можно оставлять сверху, чтобы создать естественную линию, или сделать подвороты.
  • Аксессуары: большой воротник куртки сам по себе является акцентом, поэтому сумку или украшения лучше выбирать лаконичные - маленькая сумка четкой формы будет достаточной.
  • Уход за замшей: замшевая обувь нуждается в защите. Используйте водоотталкивающий спрей, чтобы сохранить красивый вид сапог даже во влажную погоду.

Деним, замша и куртка с меховым воротником: зимний &quot;лук&quot; Даши ТрегубовойТрегубова показала модный образ на зиму (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Этот "лук" Даши Трегубовой демонстрирует, как правильная комбинация материалов и цветов может создать стильный и универсальный образ, который подходит для любого зимнего дня в городе.

Главный секрет - игра фактур и продуманная простота аксессуаров, что позволяет выглядеть дорого и одновременно непринужденно.

