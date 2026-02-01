ua en ru
Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші Трегубової

Неділя 01 лютого 2026 07:15
UA EN RU
Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші Трегубової Даша Трегубова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Даша Трегубова показала, як класичні речі можуть заграти по-новому в сучасному жіночому образі. Акторка вибрала приталений жакет і подовжену сорочку замість сукні, створивши стильний, зібраний і водночас жіночний "лук".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Класика з акцентом на силует

В основі образу - чорний приталений жакет із чітко окресленою лінією плечей.

Такий крій залишається одним із ключових трендів сезону, адже підкреслює фігуру та формує сильний, зібраний силует.

Під жакет Трегубова одягла білу сорочку подовженого крою, яку використала як самостійний стилістичний елемент.

Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші ТрегубовоїДаша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Подовжена сорочка, що виглядає з-під жакета, створює ефект багатошаровості та водночас замінює сукню.

Подібний прийом активно використовують модні інфлюенсери та стилісти, адже він дозволяє адаптувати ділові речі до вечірніх або світських виходів.

Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші ТрегубовоїТрегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Деталі, що формують настрій

Образ доповнили напівпрозорі чорні колготки та класичні човники, які візуально подовжують ноги й додають аутфіту завершеності. Таке взуття залишається універсальним рішенням - воно доречне як у повсякденному, так і у більш формальному гардеробі.

Особливу увагу привертають аксесуари. Даша обрала масивні золоті сережки органічної форми та акцентну підвіску, які додають образу характеру й легкого вінтажного настрою.

Саме прикраси стали ключовим акцентом, що зробив стриманий образ більш виразним і статусним.

Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші ТрегубовоїДаша Трегубова показала стильний лук (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Макіяж і зачіска

Макіяж акторки виконаний у природній гамі з акцентом на сяйливу шкіру, що відповідає тренду на натуральність. Волосся укладене м’якими хвилями, які додають образу жіночності та не відволікають увагу від загальної стилістики.

Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші ТрегубовоїДаша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Універсальний образ для сучасної жінки

Образ Даші Трегубової демонструє, як за допомогою базових речей можна створити продуманий та актуальний лук без зайвої складності. Такий стиль легко адаптувати як для світських подій, так і для зйомок чи вечірніх виходів у місті.

Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші ТрегубовоїТрегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

