ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Голубая шапка-ушанка и пальто из экомеха: идея зимнего образа от Даши Трегубовой

Среда 28 января 2026 07:15
UA EN RU
Голубая шапка-ушанка и пальто из экомеха: идея зимнего образа от Даши Трегубовой Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Катерина Собкова

Актриса и телеведущая Даша Трегубова продемонстрировала идеальный зимний образ, соединив голубую шапку-ушанку с длинным пальто из экомеха. Контрастные аксессуары и продуманная цветовая палитра сделали "лук" стильным, современным и одновременно теплым для холодной погоды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

Ключевым элементом образа стало длинное пальто из экомеха нежного кремового оттенка. Длинное пальто не только согревает, но и формирует правильную вертикаль, что визуально вытягивает силуэт.

Экомех вместе с плотной тканью обеспечивает четкие контуры и опрятный вид, независимо от движения. Такая длина и структура верхней одежды создают эффект легкости, не жертвуя теплом и комфортом.

Главной изюминкой "лука" стала голубая шапка-ушанка из экомеха. Яркий аксессуар у лица сразу притягивает взгляд и создает визуальный центр образа. Одновременно он добавляет динамики и поднимает глаза вверх, делая образ более живым и интересным.

Чтобы сбалансировать объем верхней одежды, Трегубова использовала черные контрастные детали: стеганую сумку на цепочке и массивную обувь. Четкие темные акценты делают образ завершенным, не перегружая его.

Этот выход Даши Трегубовой доказывает: даже в самое холодное время года можно выглядеть стильно и современно, используя правильные акценты, качественные фактуры и продуманную цветовую палитру.

Ее образ идеально подходит в качестве вдохновения для тех, кто ценит комфорт и моду одновременно, и показывает, что зимний стиль может быть не только теплым, но и эффектным.

Голубая шапка-ушанка и пальто из экомеха: идея зимнего образа от Даши ТрегубовойДаша Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

С чем носить шапку-ушанку, чтобы выглядеть стильно

Голубая шапка-ушанка, как у Даши Трегубовой, сама по себе становится акцентом образа, поэтому важно правильно подобрать к ней остальные детали.

Верхняя одежда

Выбирайте пальто или пуховик нейтрального цвета - кремовые, бежевые, песочные оттенки подчеркнут яркость аксессуара, не конфликтуя с ним.

Для более смелых образов можно сочетать шапку с темными оттенками верхней одежды, такими как шоколад, бордо или глубокий синий, что создаст интересный контраст.

Сумки и обувь

Лаконичные аксессуары черного или коричневого цвета уравновешивают образ.

Небольшая сумка на цепочке или стеганая сумка делает образ современным, а массивная зимняя обувь с высокими носками добавляет комфорта и балансирует объем шапки.

Волосы и прическа

Под объемную ушанку волосы можно оставить распущенными для легкого, романтического вида.

Для более структурированного стиля подойдет аккуратный пучок или хвост, который подчеркивает линию шеи и делает силуэт более опрятным.

Цветовые сочетания

Голубая шапка хорошо сочетается с базовыми холодными оттенками - белым, серым, графитовым, темно-синим.

Также она интересно смотрится с пастельными тонами, например, мятным или сиреневым, добавляя свежести зимнему образу.

Пропорции и силуэт

Ушанка добавляет объема в верхней части, поэтому важно уравновесить нижнюю часть образа.

Длинные пальто, прямые брюки или узкие юбки макси длины помогут сохранить баланс и сделать силуэт стройным.

Голубая шапка-ушанка и пальто из экомеха: идея зимнего образа от Даши ТрегубовойТрегубова показала тренды зимы 2026 (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ
Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин