Голубая шапка-ушанка и пальто из экомеха: идея зимнего образа от Даши Трегубовой

Актриса и телеведущая Даша Трегубова продемонстрировала идеальный зимний образ, соединив голубую шапку-ушанку с длинным пальто из экомеха. Контрастные аксессуары и продуманная цветовая палитра сделали "лук" стильным, современным и одновременно теплым для холодной погоды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

Ключевым элементом образа стало длинное пальто из экомеха нежного кремового оттенка. Длинное пальто не только согревает, но и формирует правильную вертикаль, что визуально вытягивает силуэт.

Экомех вместе с плотной тканью обеспечивает четкие контуры и опрятный вид, независимо от движения. Такая длина и структура верхней одежды создают эффект легкости, не жертвуя теплом и комфортом.

Главной изюминкой "лука" стала голубая шапка-ушанка из экомеха. Яркий аксессуар у лица сразу притягивает взгляд и создает визуальный центр образа. Одновременно он добавляет динамики и поднимает глаза вверх, делая образ более живым и интересным.

Чтобы сбалансировать объем верхней одежды, Трегубова использовала черные контрастные детали: стеганую сумку на цепочке и массивную обувь. Четкие темные акценты делают образ завершенным, не перегружая его.

Этот выход Даши Трегубовой доказывает: даже в самое холодное время года можно выглядеть стильно и современно, используя правильные акценты, качественные фактуры и продуманную цветовую палитру.

Ее образ идеально подходит в качестве вдохновения для тех, кто ценит комфорт и моду одновременно, и показывает, что зимний стиль может быть не только теплым, но и эффектным.

Даша Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

С чем носить шапку-ушанку, чтобы выглядеть стильно

Голубая шапка-ушанка, как у Даши Трегубовой, сама по себе становится акцентом образа, поэтому важно правильно подобрать к ней остальные детали.

Верхняя одежда

Выбирайте пальто или пуховик нейтрального цвета - кремовые, бежевые, песочные оттенки подчеркнут яркость аксессуара, не конфликтуя с ним.

Для более смелых образов можно сочетать шапку с темными оттенками верхней одежды, такими как шоколад, бордо или глубокий синий, что создаст интересный контраст.

Сумки и обувь

Лаконичные аксессуары черного или коричневого цвета уравновешивают образ.

Небольшая сумка на цепочке или стеганая сумка делает образ современным, а массивная зимняя обувь с высокими носками добавляет комфорта и балансирует объем шапки.

Волосы и прическа

Под объемную ушанку волосы можно оставить распущенными для легкого, романтического вида.

Для более структурированного стиля подойдет аккуратный пучок или хвост, который подчеркивает линию шеи и делает силуэт более опрятным.

Цветовые сочетания

Голубая шапка хорошо сочетается с базовыми холодными оттенками - белым, серым, графитовым, темно-синим.

Также она интересно смотрится с пастельными тонами, например, мятным или сиреневым, добавляя свежести зимнему образу.

Пропорции и силуэт

Ушанка добавляет объема в верхней части, поэтому важно уравновесить нижнюю часть образа.

Длинные пальто, прямые брюки или узкие юбки макси длины помогут сохранить баланс и сделать силуэт стройным.

Трегубова показала тренды зимы 2026 (фото: instagram.com/dasha.tregubova)