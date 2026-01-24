Розовая экошуба и массивные ботинки: модный "лук" Даши Трегубовой

Ведущая и актриса Даша Трегубова продемонстрировала идеальный образ для зимнего сезона: розовая экошуба, светлые джинсы и массивные белые ботинки создают стильный и одновременно комфортный образ на каждый день.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала телеведущая

Главная звезда образа - розовая шуба из экомеха

Центральным элементом аутфита стала длинная пушистая шуба из экомеха в оттенке пыльной розы. Она мгновенно привлекает внимание и задает тон всему "луку".

Фактура шубы добавляет объема и динамики: даже легкий ветер делает образ живым, а кадры снимков получаются максимально эффектными.

Цвет - не слишком яркий, но благородный, что позволяет легко сочетать шубу с другими элементами гардероба.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Городской комфорт: базовые вещи в образе

Даша удачно соединила броскую шубу с классической базой, сделав лук удобным для прогулок по городу.

Под верхним слоем - белая рубашка и светло-серый джемпер - многослойность добавляет интеллектуальной и уютной нотки.

Светло-синие джинсы прямого кроя заземляют объемную верхнюю часть, а массивные белые ботинки на грубой подошве сочетают практичность с актуальным трендом. Такая обувь позволяет комфортно передвигаться по городу, не теряя стильности.

Аксессуары, завершающие образ

Особое внимание Даша уделила деталям, которые гармонируют с пастельной гаммой шубы и джемпера. Вязаная шапка-бини подчеркивает верхнюю часть силуэта, а крупные солнцезащитные очки в теплых коричневых тонах добавляют голливудского шика.

Молочного цвета маленькая сумка с короткой ручкой выглядит очень женственно и не перегружает образ. Вместе эти аксессуары создают завершенную картину стильного и продуманного лука.

Почему этот образ стоит внимания

Даша Трегубова доказала, что розовая экошуба - это не только подиумная вещь, но и практичный элемент городского гардероба.

Она умело соединила комфорт - теплый верх, удобную обувь, многослойность - с высокой модой. Результат - образ, который подходит для путешествий, прогулок и фотографий: ярко, смело и очень стильно.

Этот пример показывает, что даже яркие statement pieces можно интегрировать в повседневный гардероб. Для тех, кто любит сочетать практичность с модными трендами, лук Даши Трегубовой станет отличным ориентиром на этот сезон.

Трегубова показала модную шубу из экомеха (фото: instagram.com/dasha.tregubova)