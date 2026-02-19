ua en ru
Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогим

Четверг 19 февраля 2026 15:17
Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогим Какие блузы в моде весной 2026 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Андре Тан назвал главные тренды среди женских блуз весны 2026 и объяснил, как носить вернувшиеся из 80-х, чтобы выглядеть дорого и современно. Дизайнер рассказал, какие фасоны выбрать уже сейчас и как правильно сочетать их с базовым гардеробом.

Блузы с большим бантом: возвращение эстетики 80-х

Одним из ключевых трендов стали блузы с большим бантом. Такой вариант добавляет образу шарма и отсылает к яркой моде 80-х годов. Объемный бант выступает акцентом, который формирует настроение всего аутфита.

Дизайнер советует сочетать такие блузы как с классическими брюками, так и с джинсами. Благодаря универсальности фасона их можно носить и в офис, и на неформальные встречи. Большой бант гармонично смотрится как в сдержанных базовых цветах, так и в более насыщенных оттенках.

Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогимАндре Тан о блузах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузы с жабо: театральность и аристократизм

Еще один тренд - блузы с жабо. Если увидите такие модели в магазинах, дизайнер советует обязательно их примерить. Рюши и декоративные элементы на груди добавляют образу театральности, женственности и даже аристократичности.

Такие блузы создают эффект торжественности и подчеркивают индивидуальность. В сочетании с юбкой-карандашом или классическими брюками они формируют изысканный ансамбль, уместный как для работы, так и для праздничных событий.

Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогимКакие блузы будут в моде весной (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузы со стойкой: легкость и изящество

Блузы со стойкой, часто выполненные из шифона или сатина, добавляют образу легкости. Высокий воротник подчеркивает линию шеи и создает сдержанный, элегантный силуэт. Такие модели прекрасно сочетаются как с брюками, так и с джинсами.

Варианты стилизации

  • Классический и сдержанный: коричневая сатиновая блуза с высоким воротником в сочетании со светлой юбкой и акцентным ремнем.
  • Романтический и объемный: белая блуза с рюшами на воротнике и широкими рукавами, создает нежный и одновременно выразительный силуэт.
  • Вечерний и элегантный: полупрозрачная белая блуза с драпировкой, дополненная массивными серьгами и кожаными брюками для смелого акцента.

Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогимАндре Тан о трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Рукава-фонарики: энергия и уверенность

Объемные рукава-фонарики - еще один яркий отголосок 80-х. Они добавляют образу динамики, подчеркивают силу и уверенность женщины. Такой фасон хорошо балансирует фигуру и создает модный акцент даже в минималистичном образе.

Дизайнер советует комбинировать блузы с объемными рукавами со сдержанным низом - узкими брюками или лаконичной юбкой, чтобы сохранить гармонию пропорций.

Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогимАндре Тан о блузах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузы с косынкой или бантом: нежность в деталях

Для тех, кто стремится создать нежный и женственный образ, актуальными остаются блузы с косынкой или бантом на шее. Этот декоративный элемент добавляет легкости и элегантности, а также легко интегрируется в разные стили - от делового до casual.

Варианты стилизации

  • Бежевая блуза с V-образным вырезом создает расслабленный, но структурированный образ благодаря длинной косынке.
  • Оливковая блуза с пышным бантом - классический выбор для делового или праздничного стиля.
  • Молочная блуза на запах в сочетании с джинсами демонстрирует, как даже повседневная одежда может выглядеть изысканно.

Тренд из 80-х вернулся: Андре Тан назвал блузы, которые делают образ дорогимАндре Тан о модных блузах 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Таким образом, этой весной, по словам Андре Тана, мода тяготеет к женственности, акцентным деталям и переосмыслению ретро-эстетики. Правильно подобранная блуза может стать центральным элементом гардероба и легко трансформировать образ в зависимости от настроения и события.

