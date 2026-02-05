ua en ru
Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные тренды

Четверг 05 февраля 2026 12:18
Андре Тан рассказал, что будет в моде в 2026 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды моды 2026 года. Пиджаки с объемными плечами, трикотажные комплекты, юбки миди и металлизированные ткани станут ключевыми элементами гардероба.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

Что в трендах 2026 года

Пиджаки с объемными плечами

В 2026 году пиджаки с объемными плечами возвращаются в новом виде. Они становятся более мягкими по крою, более женственными, но сохраняют архитектурный характер силуэта. Такие модели легко сочетаются с юбками и брюками, создавая образы, сочетающие строгость и легкость.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыПиджаки и жакеты в моде в 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Юбки миди и макси

В тренде остаются юбки длины миди и макси, особенно из кожи, джинса или сатина. Они выглядят одновременно элегантно и практично, позволяя создавать образы на каждый день и для выхода в свет. Комбинация таких юбок с легкими блузами или пиджаками выглядит современно и женственно.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыЮбка миди и макси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Трикотажные комплекты

Комфорт и стиль в 2026 году подчеркивают трикотажные комплекты - кардиганы, юбки и брюки в одном цвете или фактуре. Это универсальное решение для работы, прогулки или домашнего образа, которое не требует дополнительных комбинаций, но выглядит стильно.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыКомплекты из трикотажа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тонкие ремни поверх пиджаков и пальто

Чтобы придать образу элегантности, тонкие ремни используют поверх пиджаков и пальто. Они подчеркивают талию и создают завершенный силуэт даже в строгих моделях. Этот прием помогает оживить базовые вещи и придать образу современный вид.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыТонкие ремни носим поверх жакетов и пальто (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузы с бантом и рубашки с воланами

Ретро-стиль 80-х возвращается, но в более минималистичном исполнении. Блузы с бантом и рубашки с легкими воланами добавляют романтики и женственности. Они гармонично сочетаются с джинсами прямого кроя или юбками миди.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыРетро-стиль в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Металлизированные ткани

Серебристые и платиновые оттенки тканей снова на пике популярности. Металлизированные ткани вытесняют золотые тона прошлых сезонов, придавая образам современности и легкого футуристического оттенка.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыТкани с металлизированным эффектом (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Меховые воротники и манжеты

Меховые детали на воротниках и манжетах возвращаются как элемент роскоши и статуса. Такие акценты добавляют ретро-нотки и одновременно выглядят современно, особенно в сочетании с минималистичными силуэтами пиджаков и пальто.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыМеховые детали в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Балетки и туфли Мэри-Джейн

В 2026 году в базовый гардероб возвращаются балетки и туфли Мэри-Джейн. Они сочетают простоту и стиль, становясь универсальной обувью для офиса, прогулки и вечерних выходов в теплое время года.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыСтильная обувь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсы прямого кроя

Прямой крой остается трендом в джинсах. Чистая форма и комфорт - главные критерии выбора. Минимум декора и идеальная посадка делают такие джинсы универсальными для любого образа.

Что будет в моде в 2026 году: Андре Тан назвал главные трендыПрямые джинсы в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

В итоге, мода 2026 года по версии Андре Тана - это сочетание архитектурного минимализма, ретро-элементов и комфортных базовых вещей. Главный принцип - элегантность без лишней сложности и свобода для экспериментов с силуэтами и текстурами.

