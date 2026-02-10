ua en ru
Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстом

Вторник 10 февраля 2026 12:02
UA EN RU
Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстом Модные правила для девушек с пышным бюстом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Стилист Андре Тан объяснил, как девушкам с пышным бюстом создавать гармоничный силуэт и подчеркивать талию. Минималистичные линии, правильный крой и темные оттенки помогут выглядеть стройнее уже сегодня.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Больше интересного: Андре Тан показал праздничные образы на 14 февраля, которые очаруют всех

Дизайнер отмечает: мода давно отошла от жестких запретов, однако некоторые ошибки в одежде могут визуально нарушать пропорции. Именно поэтому стоит обращать внимание на крой, детали и цвета.

Избегайте чрезмерного объема в зоне декольте

Андре Тан советует отказаться от вещей с рюшами, воланами, объемными рукавами и сложными декоративными элементами в верхней части образа. Такие детали лишь усиливают акцент на бюсте и утяжеляют силуэт.

Зато лучше всего работают чистые линии, лаконичные формы и минимализм, которые добавляют образу элегантности и сдержанности.

Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстомАндре Тан дал советы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Приталенный крой и пояса - ваши союзники

Чтобы визуально сбалансировать фигуру, дизайнер советует подчеркивать талию. Приталенные жакеты, платья и блузы, а также пояса помогают сформировать четкий силуэт "песочных часов".

Такой прием уменьшает визуальный акцент на бюсте и делает образ более пропорциональным и женственным.

Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстомАндре Тан дал советы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Декольте разрешено, но без перебора

По мнению Андре Тана, девушкам с пышным бюстом не стоит полностью отказываться от декольте. При этом важно соблюдать баланс.

Аккуратные вырезы средней глубины выглядят стильно и уместно, тогда как слишком открытое декольте может привлекать лишнее внимание и нарушать общую гармонию образа.

Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстомАндре Тан дал советы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Выбирайте принты среднего размера

Еще одна распространенная ошибка - крупные рисунки или активные узоры в зоне декольте. По словам дизайнера, такие принты визуально увеличивают объем.

Лучший выбор - принты среднего размера или однотонные ткани, которые выглядят сдержанно и не перегружают верх образа.

Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстомАндре Тан дал советы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Темные цвета работают на силуэт

Темные оттенки - классический инструмент для визуальной коррекции фигуры. Андре Тан советует обращать внимание на глубокие темные цвета, которые помогают вытянуть силуэт и сделать его стройнее.

Особенно эффектно такие решения смотрятся в сочетании с правильно подобранным кроем.

Выглядите стройнее уже сегодня: стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстомАндре Тан о том, как одеваться девушкам с пышным бюстом (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Советы от Андре Тана

Секрет V-образного выреза

Если хотите добавить изящества - выбирайте верхнюю одежду с V-образным вырезом. Это не только удлиняет шею, но и визуально делает бюст меньше.

Материалы

Обращайте внимание на материалы, которые держат форму, такие как тонкий жаккард или плотный шифон.

Основа образа

Хорошая поддержка не только обеспечивает комфорт, но и помогает сохранить правильные пропорции и равновесие в образе.

