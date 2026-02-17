ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить baby blue, принт "Бэмби" и горошек весной 2026: советы Андре Тана

Вторник 17 февраля 2026 13:03
UA EN RU
Как носить baby blue, принт "Бэмби" и горошек весной 2026: советы Андре Тана Весенние тренды 2026 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Андре Тан назвал главные тренды весны 2026: пастельный Baby blue, милый принт "Бэмби" и классический горошек станут основой модного гардероба.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Больше интересного: Стильные советы Андре Тана для девушек с пышным бюстом

Тренды весны 2026 года

Baby blue

Одним из ключевых цветов весны 2026 стал baby blue. Этот светлый, нежный оттенок прекрасно сочетается с коричневым, бургунди, розовым и другими пастельными тонами. Он добавляет образу легкости и свежести, став идеальным выбором для ранней весны.

Baby blue отлично смотрится в платьях, блузах и жакетах, а также в деталях аксессуаров, подчеркивая женственность и романтичность образа.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Цветочный принт

Цветочный принт остается must-have сезона и лишь набирает популярности. Легкие платья, блузы и даже аксессуары с цветочными мотивами стали символом весеннего настроения.

Андре Тан подчеркивает, что принты этого типа - это не просто временный тренд, а образ жизни: они добавляют легкости, поднимают настроение и позволяют создавать яркие, динамичные образы для повседневной жизни.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Горошек

Принт горошек, который завоевал популярность еще в 2025 году, возвращается на модные подиумы. В этом сезоне он демонстрирует прирост спроса на европейском рынке и обещает стать ключевым элементом весенних коллекций.

Горошек подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных "луков" - его стоит сочетать с пастельными оттенками и нейтральными базовыми вещами.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Принт "Бэмби"

Если раньше на пике популярности был агрессивный леопард, в этом сезоне его заменяет принт "Бэмби". Нежный, немного наивный и привлекательный мотив идеально подходит для весенних платьев и блуз.

Этот принт создает атмосферу легкости и романтики, делая образ мягким и женственным без чрезмерной яркости.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Восточный минимализм

Еще одно важное направление весны 2026 - восточный минимализм. Он сочетает простоту и лаконичность с объемными низами: брюки-аладдины, шаровары, брюки-бананы и юбки-тюльпаны.

Узкий верх помогает подчеркнуть пропорции тела и сбалансировать объемные детали. Такой стиль подходит как для офиса, так и для свободного времени, создавая комфортный, но в то же время стильный образ.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мандарин-жакеты

Новый тренд, который меняет привычные представления о жакетах, - мандарин-жакеты. Они добавляют образу восточного шика и в то же время остаются универсальными для повседневной носки.

Яркие, структурированные, но при этом легкие, эти жакеты становятся основой для комбинирования с базовым гардеробом и подчеркивают индивидуальность владельца.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Укороченный верх

В этом сезоне популярными становятся кроп-топы, кейпы и короткие жакеты. Важной идеей является не просто показать немного кожи, а умело подчеркнуть пропорции тела, создавая гармоничный и стильный образ.

Такие элементы легко комбинируются с высокими юбками, брюками и даже объемными низами в стиле восточного минимализма.

Как носить baby blue, принт &quot;Бэмби&quot; и горошек весной 2026: советы Андре ТанаАндре Тан о модных трендах весны 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Как носить тренды весны 2026, чтобы выглядеть дорого

Для эффекта дорогого стиля с оттенком baby blue выбирайте вещи из натуральных тканей: шелк, кашемир, легкий шерстяной трикотаж. Добавьте аксессуары в тон - сумку или туфли на каблуке, и ваш образ будет выглядеть завершенно.

Мягкий и немного наивный принт "Бемби" лучше носить на одном элементе образа, сочетая с однотонными вещами спокойных цветов. Например, платье с "Бэмби" в паре с элегантным жакетом будет выглядеть стильно, но без перебора. Минималистичные аксессуары подчеркнут ценность вашего выбора.

Классический горошек всегда выглядит уместно, если соблюдать пропорции: крупные узоры для коротких топов или юбок, мелкий горошек для платьев и блуз. Комбинируйте с однотонным низом или верхом из высококачественных материалов. Дополните образ изящными туфлями или босоножками на каблуке, и даже повседневный лук станет элегантным.

Общий совет

Чтобы выглядеть дорого, соблюдайте правила баланса: яркий принт + спокойный базовый элемент, пастель + качественная ткань, минимум металлических деталей, максимум чистых линий и пропорций.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"