Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогим

Четвер 19 лютого 2026 15:17
Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогим Які блузи в моді весною 2026 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Андре Тан назвав головні тренди серед жіночих блуз весни 2026 та пояснив, як носити ті, що повернулися із 80-х, щоб виглядати дорого і сучасно. Дизайнер розповів, які фасони вибрати вже зараз і як правильно поєднувати їх із базовим гардеробом.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Більше цікавого: Андре Тан назвав головні тренди 2026

Блузи з великим бантом: повернення естетики 80-х

Одним із ключових трендів стали блузи з великим бантом. Такий варіант додає образу шарму й відсилає до яскравої моди 80-х років. Об’ємний бант виступає акцентом, який формує настрій усього аутфіту.

Дизайнер радить поєднувати такі блузи як із класичними брюками, так і з джинсами. Завдяки універсальності фасону їх можна носити і в офіс, і на неформальні зустрічі. Великий бант гармонійно виглядає як у стриманих базових кольорах, так і в більш насичених відтінках.

Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогимАндре Тан про блузи на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузи з жабо: театральність та аристократизм

Ще один тренд - блузи з жабо. Якщо побачите такі моделі в магазинах, дизайнер радить обов’язково їх приміряти. Рюші та декоративні елементи на грудях додають образу театральності, жіночності й навіть аристократичності.

Такі блузи створюють ефект урочистості та підкреслюють індивідуальність. У поєднанні зі спідницею-олівцем або класичними брюками вони формують вишуканий ансамбль, доречний як для роботи, так і для святкових подій.

Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогимЯкі блузи будуть у моді весною (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузи зі стійкою: легкість і витонченість

Блузи зі стійкою, часто виконані з шифону або сатину, додають образу легкості. Високий комір підкреслює лінію шиї та створює стриманий, елегантний силует. Такі моделі чудово поєднуються як із брюками, так і з джинсами.

Варіанти стилізації

  • Класичний та стриманий: коричнева сатинова блуза з високим коміром у поєднанні зі світлою спідницею та акцентним ременем.
  • Романтичний та об’ємний: біла блуза з рюшами на комірі та широкими рукавами, що створює ніжний і водночас виразний силует.
  • Вечірній та елегантний: напівпрозора біла блуза з драпіруванням, доповнена масивними сережками та шкіряними штанами для сміливого акценту.

Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогимАндре Тан про тренди весни 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Рукави-фонарики: енергія та впевненість

Об’ємні рукави-фонарики - ще один яскравий відгомін 80-х. Вони додають образу динаміки, підкреслюють силу та впевненість жінки. Такий фасон добре балансує фігуру та створює модний акцент навіть у мінімалістичному образі.

Дизайнер радить комбінувати блузи з об’ємними рукавами зі стриманим низом - вузькими брюками або лаконічною спідницею, щоб зберегти гармонію пропорцій.

Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогимАндре Тан про блузи на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузи з косинкою або бантом: ніжність у деталях

Для тих, хто прагне створити ніжний і жіночний образ, актуальними залишаються блузи з косинкою або бантом на шиї. Цей декоративний елемент додає легкості та елегантності, а також легко інтегрується у різні стилі - від ділового до casual.

Варіанти стилізації

  • Бежева блуза з V-подібним вирізом створює розслаблений, але структурований образ завдяки довгій косинці.
  • Оливкова блуза з пишним бантом - класичний вибір для ділового чи святкового стилю.
  • Молочна блуза на запах у поєднанні з джинсами демонструє, як навіть повсякденний одяг може виглядати вишукано.

Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогимАндре Тан про модні блузи 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Таким чином, цієї весни, за словами Андре Тана, мода тяжіє до жіночності, акцентних деталей та переосмислення ретро-естетики. Правильно підібрана блуза може стати центральним елементом гардероба та легко трансформувати образ залежно від настрою й події.

