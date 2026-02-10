Как одевается Надя Матвеева зимой: стильные образы без ошибок

Зимой стиль легко испортить лишними деталями или неудобной одеждой, но известная телеведущая Надежда Матвеева показывает другой подход. Она выбирает образы, в которых комфорт сочетается с элегантностью, а тренды - с практичностью.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие "луки" выбрала телеведущая

Белоснежная экошуба teddy

На одном из фото Надежда Матвеева позирует на фоне заснеженного пейзажа в объемной белоснежной шубе из фактурного искусственного меха.

Такая верхняя одежда уже несколько сезонов подряд удерживает лидерские позиции, а зимой 2026 года окончательно закрепляется как мастхэв гардероба.

Отметим, шубы из искусственного меха и экоматериалов не только соответствуют мировому тренду на осознанное потребление, но и позволяют создавать стильные образы без компромиссов в отношении тепла.

Светлый оттенок в сочетании с вязаной шапкой в тон формирует монохромный ансамбль, который выглядит сдержанно, дорого и одновременно очень уютно.

Такой выбор идеально подойдет тем, кто ценит комфорт, но не готов жертвовать стилем даже в морозную погоду.

Надя Матвеева показала модный "лук" (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Стеганая куртка в песочных тонах

Второй повседневный образ телеведущей не менее трендовый. Для городских будней Матвеева выбрала стеганую куртку в теплом песочном оттенке.

Стеганая фактура в виде ромбов остается классикой, однако в сезоне зима-2026 она получает новое звучание благодаря сочетанию с естественной цветовой палитрой.

Особое внимание привлекают детали: высокий воротник и бежевый гольф под курткой создают эффект многослойности, что является одним из ключевых приемов стилизации этого сезона.

Теплый оттенок кэмел эксперты называют одним из самых универсальных в зимней палитре 2026 года - он легко комбинируется с базовыми вещами и подходит как для деловых, так и для casual-образов.

Матвеева задает тренды (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Модные советы

Образы Надежды Матвеевой наглядно демонстрируют несколько важных принципов, на которые стоит ориентироваться этой зимой.

Во-первых, акцент на естественных цветах: светлые, бежевые, а также глубокие оттенки коричневого помогают создать благородный и современный вид.

Во-вторых, фактурность - сочетание объемного меха с гладким трикотажем или стеганых материалов с мягкими базовыми вещами делает образ более интересным и динамичным.

И, наконец, комфорт: трендовая одежда 2026 года - это удобный крой, который не стесняет движений и надежно защищает от холода.