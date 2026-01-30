Клетка - тренд 2026: Андре Тан объяснил, почему этот принт снова в моде

Принт клетка снова возвращается в моду и тренды 2026 года. Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, почему этот узор снова появляется на подиумах, в street-style и соцсетях, а также какие варианты клетки будут самыми актуальными в новом сезоне.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

Клетка на подиумах и в повседневном стиле

Возвращение клетки уже заметно в коллекциях мировых брендов и в образах fashion-инфлюенсеров. В 2026 году, по прогнозу дизайнера, будут доминировать два основных направления этого принта.

Первое - шотландская клетка (тартан). Она яркая, дерзкая, контрастная и отсылает к эстетике Vivienne Westwood. Такая клетка становится акцентом образа и подходит тем, кто не боится привлекать внимание.

Второе направление - более сдержанный вариант клетки от Burberry. Это классический, спокойный принт, который легко интегрируется в базовый гардероб и подходит для повседневных луков в стиле easy-mix.

Андре Тан о трендовом принте в клетку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Почему клетка снова в тренде

Как объясняет Андре Тан, секрет популярности клетки заключается в ее универсальности. Она сочетает классическую моду и современные тренды, позволяя создавать образы в разных стилях - от спортивного до элегантного.

Клетка хорошо работает как в total look, так и в роли одного акцентного элемента.

Кроме того, этот принт легко адаптируется к разным сезонам и типам фигуры, что делает его особенно привлекательным для массовой аудитории.

Клетка - тренд 2026 (скриншот)

Как выглядит тренд на практике

В элегантном варианте клетка появляется в виде макси-юбки в темную красно-черную клетку, которая сочетается с черным верхом и лаконичной сумкой.

В брендовом total look - тренч и кепка в узнаваемую бежевую клетку, отсылающую к наследию Burberry.

Для повседневного стиля дизайнеры предлагают свободную красную рубашку в клетку, накинутую поверх белого топа с голубыми джинсами.

Тан назвал трендовый принт 2026 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Как стилизовать клетку в 2026 году

По совету Андре Тана, самый простой способ носить клетку - сочетать ее с базовыми вещами: белой футболкой, джинсами или однотонным верхом. Для более смелых модников актуальны комбинации с яркими аксессуарами или необычными фактурами.

Среди актуальных образов - классический casual с клетчатой рубашкой, элегантный вечерний "лук" с длинной юбкой в тартан и подиумный стиль с удлиненным пальто в крупную клетку естественных оттенков.

Все это подтверждает: в 2026 году клетка становится полноценным языком моды, а не временным трендом.

Тан о принте клетка (фото: instagram.com/andre_tan_official)