Шуба и юбка из экокожи: Оля Цыбульская показала главные модные тренды 2026
Украинская певица Оля Цыбульская показала стильный образ, в котором соединила ключевые модные тренды 2026 года - шубу из искусственного меха, юбку миди из экокожи и яркий цветовой акцент. Ее новый выход стал наглядным примером того, как актуальные подиумные решения можно адаптировать к городскому стилю, сохраняя баланс между эффектностью, элегантностью и современной этикой моды.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" выбрала певица
Экомех как модный акцент
Центральным элементом образа стала черная шуба из экомеха под ламу. Длинный и густой ворс добавляет объема и создает ощущение роскоши, при этом оставаясь в рамках актуальных этических тенденций.
Экомех уже несколько сезонов подряд не сходит с подиумов, а в 2026 году окончательно закрепляется как must-have зимнего гардероба.
Черный цвет шубы выполняет роль идеального фона, на котором яркие детали выглядят еще более выразительно. Такая верхняя одежда не только согревает, но и автоматически делает образ статусным и драматичным.
Цыбульская показала тренды 2026 (фото: instagram.com/cybulskaya)
Главный акцент - красная блуза
Под шубой Оля Цыбульская скрыла настоящую стилистическую изюминку - полупрозрачную блузу насыщенного красного цвета. Именно этот элемент задает настроение всему образу и добавляет ему страсти.
Красный традиционно считается цветом силы, энергии и женственности, а в новых коллекциях дизайнеров он все чаще появляется именно в вечерних и городских луках.
Отдельного внимания заслуживает декоративная деталь - крупный цветок на поясе. Такой аксессуар сегодня является одним из самых заметных микротрендов. Цветочные элементы, особенно в формате украшений или отделки зоны декольте, активно возвращаются в моду, придавая образам театральности и романтического настроения.
Модный "лук" Цыбульской (фото: instagram.com/cybulskaya)
Низ: баланс фактур и форм
Чтобы уравновесить пушистый верх и нежную полупрозрачную блузу, певица выбрала элегантную юбку миди из черной экокожи. Она добавляет образу структурированности и четких линий, создавая стильный баланс между мягкими и жесткими фактурами.
Длина миди остается одной из самых актуальных, ведь она универсальна и подходит для разных типов фигуры. В сочетании с экокожей такая юбка выглядит современно и сдержанно, не отвлекая внимание от главных акцентов.
Мастер-класс по сочетанию трендов
Образ Оли Цыбульской можно смело назвать мастер-классом по сочетанию подиумных трендов в городском стиле. Игра фактур - экомех, полупрозрачный материал и экокожа - вместе с глубоким красным акцентом создают целостный и продуманный "лук".
Цыбульская задает тренды (фото: instagram.com/cybulskaya)
