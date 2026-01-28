ua en ru
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026

Середа 28 січня 2026 20:05
Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026 Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Оля Цибульська показала стильний образ, у якому поєднала ключові модні тренди 2026 року - шубу зі штучного хутра, спідницю міді з екошкіри та яскравий кольоровий акцент. Її новий вихід став наочним прикладом того, як актуальні подіумні рішення можна адаптувати до міського стилю, зберігаючи баланс між ефектністю, елегантністю та сучасною етикою моди.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала співачка

Екохутро як модний акцент

Центральним елементом образу стала чорна шуба з екохутра під ламу. Довгий і густий ворс додає об’єму та створює відчуття розкоші, водночас залишаючись у межах актуальних етичних тенденцій.

Екохутро вже кілька сезонів поспіль не сходить з подіумів, а у 2026 році остаточно закріплюється як must-have зимового гардероба.

Чорний колір шуби виконує роль ідеального фону, на якому яскраві деталі виглядають ще виразніше. Такий верхній одяг не лише зігріває, а й автоматично робить образ статусним і драматичним.

Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026Цибульська показала тренди 2026 (фото: instagram.com/cybulskaya)

Головний акцент - червона блуза

Під шубою Оля Цибульська приховала справжню стилістичну родзинку - напівпрозору блузу насиченого червоного кольору. Саме цей елемент задає настрій усьому образу та додає йому пристрасті.

Червоний традиційно вважається кольором сили, енергії та жіночності, а в нових колекціях дизайнерів він дедалі частіше з’являється саме у вечірніх і міських луках.

Окремої уваги заслуговує декоративна деталь - велика квітка на поясі. Такий аксесуар сьогодні є одним із найпомітніших мікротрендів. Квіткові елементи, особливо у форматі прикрас або оздоблення зони декольте, активно повертаються у моду, надаючи образам театральності та романтичного настрою.

Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026Модний "лук" Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

Низ: баланс фактур і форм

Щоб урівноважити пухнастий верх і ніжну напівпрозору блузу, співачка обрала елегантну спідницю міді з чорної екошкіри. Вона додає образу структурованості та чітких ліній, створюючи стильний баланс між м’якими й жорсткими фактурами.

Довжина міді залишається однією з найактуальніших, адже вона універсальна та підходить для різних типів фігури. У поєднанні з екошкірою така спідниця виглядає сучасно і стримано, не відвертаючи увагу від головних акцентів.

Майстер-клас із поєднання трендів

Образ Олі Цибульської можна сміливо назвати майстер-класом із поєднання подіумних трендів у міському стилі. Гра фактур - екохутро, напівпрозорий матеріал і екошкіра - разом із глибоким червоним акцентом створюють цілісний і продуманий "лук".

Шуба та спідниця з екошкіри: Оля Цибульська показала головні модні тренди 2026Цибульська задає тренди (фото: instagram.com/cybulskaya)

