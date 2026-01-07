ua en ru
Маша Ефросинина показала стильный total look из экокожи

Среда 07 января 2026 15:47
UA EN RU
Маша Ефросинина показала стильный total look из экокожи Мария Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников новым модным образом, соединив современные тренды с элегантностью классики. На фото она предстала в total look из экокожи, демонстрируя удачную игру фактур и сдержанную, но изысканную цветовую палитру.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ефросинина

Материалы и фактуры

Основой образа стала кожаная фактура, которая остается одним из ключевых трендов последних сезонов.

Использование материалов от головы до пят (leather total look) выглядит смело, однако благодаря продуманным фасонам и крою образ сохраняет элегантность и гармоничность.

Экокожа в сочетании с натуральными оттенками добавляет текстурного разнообразия и делает "лук" современным, не перегружая его.

Цветовая палитра

Маша выбрала благородное сочетание природных оттенков, которые создают ощущение гармонии и визуально удлиняют силуэт.

Гольф-водолазка насыщенного шоколадного цвета контрастирует с мягкой пепельно-серой юбкой миди, а сапоги в тон верхней одежды формируют вертикальную линию, что визуально делает фигуру стройнее. Благодаря этой комбинации total look выглядит сбалансировано и дорого.

Детали кроя и силуэта

Особое внимание привлекает юбка со стильным асимметричным подолом, которая придает образу динамики и легкости, несмотря на плотность материала.

Сапоги-чулки с квадратным мысом на высоком каблуке идеально заходят под юбку, создавая непрерывную линию ног и подчеркивая длину. Такое сочетание материалов и кроя делает look универсальным - он подходит и для деловой встречи, и для вечернего выхода.

Аксессуары и бьюти-образ

Образ дополняют минималистичные аксессуары: золотистый подвес на длинной цепочке и изящные кольца расставляют деликатные акценты, не отвлекая от основного "лука".

Макияж в нюдовых тонах и классическая укладка с легким объемом подчеркивают естественную красоту телеведущей и завершают образ в стиле современной классики.

Впечатление от образа

Все элементы вместе создают стильный и сдержанный total look, который выглядит дорого и женственно. Маша Ефросинина демонстрирует, как правильно сочетать трендовые материалы с классической эстетикой, делая образ уместным и для повседневного выхода, и для светского мероприятия.

Маша Ефросинина показала стильный total look из экокожиМаша Ефросинина показала модный "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

