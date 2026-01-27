ua en ru
Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний "лук" бывшей Цымбалюка

Вторник 27 января 2026 07:15
Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний "лук" бывшей Цымбалюка Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина поразила поклонников новым зимним образом. Она соединила объемную экошубу с ботинками на тракторной подошве, демонстрируя стильный и комфортный "лук", который подчеркивает уверенность и современные тренды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Готочкина

Длинная экошуба - главный акцент образа

Владелица киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label продемонстрировала безупречное чувство стиля.

Центральным элементом "лука" стала длинная шуба из искусственного меха с трендовым принтом под леопарда. Такая верхняя одежда не только надежно защищает от мороза, но и добавляет образу драматичности и эффектности.

Отметим, что объемные шубы с анималистическим узором остаются одним из главных трендов зимних коллекций 2026 года, сочетая роскошный вид с практичностью.

Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний &quot;лук&quot; бывшей ЦымбалюкаСветлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Ботинки на тракторной подошве: стиль и удобство

Для завершения образа Светлана выбрала высокие черные ботинки на шнуровке с массивной платформой.

Такая обувь добавляет грубости лукам в стиле mob wife и в то же время практична для заснеженных городских улиц. Кроме того, тракторная подошва визуально удлиняет ноги, делая силуэт более стройным и уверенным.

Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний &quot;лук&quot; бывшей ЦымбалюкаГоточкина показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)

База в стиле Total Black

Под шубу бизнесвумен надела черный комбинезон, который подчеркивает фигуру и создает гармоничный контраст с объемным верхом.

Такой прием позволяет достичь баланса между драматичностью верхней одежды и лаконичностью базы, делая образ стильным и гармоничным.

Аксессуары и детали

Завершают look широкая черная повязка на голову, которая заменила привычную шапку, и солнцезащитные очки в темной оправе.

Эти элементы добавляют образу нотку таинственности и подчеркивают характерный для эстетики mob wife изысканный шик.

Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний &quot;лук&quot; бывшей ЦымбалюкаСветлана Готочкина показала "лук" с шубой из эко-меха (фото: instagram.com/got.sveta)

Фотосессия Светланы получилась живой и энергичной: бизнесвумен прыгает по снегу, демонстрируя искренние эмоции и радость зимнего дня. Такой подход показывает, что модный лук может быть не только красивым, но и максимально комфортным для активного отдыха или городских прогулок.

Светлана Готочкина в очередной раз подтвердила, что умение сочетать комфорт и трендовые детали - ключ к стильному зимнему образу.

Длинные экошубы с анималистическим принтом, черный total look и грубые ботинки на тракторной подошве - идеальная формула для тех, кто хочет выглядеть современно, дорого и уверенно даже в морозный день.

Этот "лук" станет вдохновением для тех, кто ценит стиль, практичность и актуальные тренды одновременно.

Экошуба и ботинки на тракторной подошве: зимний &quot;лук&quot; бывшей ЦымбалюкаБывшая Цымбалюка задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

