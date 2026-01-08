Серое пальто и красный акцент: стильный лондонский образ Оли Цыбульской

Певица Оля Цыбульская продемонстрировала эффектный образ в Лондоне, соединив классическое серое пальто с яркими красными акцентами. Контрастная палитра и сдержанный крой сделали ее "лук" заметным и одновременно элегантным на фоне знаковой британской архитектуры.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Цыбульская

Ключевым элементом "лука" стало длинное массивное пальто графитового оттенка. Модель имеет классический английский воротник, четко очерченную линию плеч и пояс, который акцентирует талию и формирует женственный силуэт.

Такой крой традиционно ассоциируется с британской модной эстетикой - сдержанной, структурной и вневременной. Серый цвет пальто добавляет образу универсальности и элегантности, одновременно служа идеальным фоном для более ярких акцентов.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Именно контраст стал главной стилистической идеей аутфита Оли Цыбульской. Спокойный графитовый оттенок она разбавила насыщенным красным цветом, который сразу привлекает внимание.

Поверх пальто певица накинула длинный красный шарф, который свободно спадает вдоль силуэта и создает динамическую вертикальную линию.

Такой прием не только "вытягивает" фигуру, но и добавляет образу движения и артистичности.

Цыбульская показала, как носить пальто зимой (фото: instagram.com/cybulskaya)

Красная тема продолжается и в нижней части "лука": из-под пальто заметны широкие брюки яркого оттенка.

Вместе с шарфом они формируют целостный цветовой ансамбль, который выглядит продуманным и гармоничным. Дополнительные детали - красный акцент на подкладке воротника и маникюр в тон - подчеркивают целостность образа и внимание к мелочам.

Базовые элементы аутфита остаются максимально лаконичными. Под пальто Оля надела белую водолазку с высоким горлом, которая освежает образ, подсвечивает лицо и уравновешивает яркие цвета.

Такой выбор делает лук более универсальным и уместным не только для фотосъемок, но и для городских прогулок.

Оля Цыбульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Бьюти-образ певицы дополняет общую концепцию. Волосы уложены в легкие, несколько небрежные волны с эффектом beach waves, что добавляет непринужденности и современности.

Макияж выполнен в естественных оттенках с акцентом на свежую, сияющую кожу, благодаря чему образ не выглядит перегруженным.

Сочетание серого и красного - классический, но всегда эффектный прием, который позволяет выглядеть ярко без чрезмерной экстравагантности.

Образ органично вписался в архитектурный контекст Лондона и стал наглядным примером того, как классика и смелые акценты могут сосуществовать в одном модном решении.

Цыбульская задает тренды (фото: instagram.com/cybulskaya)