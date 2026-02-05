ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні тренди

Четвер 05 лютого 2026 12:18
UA EN RU
Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні тренди Андре Тан розповів, що буде в моді у 2026 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди моди 2026 року. Піджаки з об’ємними плечима, трикотажні комплекти, спідниці міді та металізовані тканини стануть ключовими елементами гардероба.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Що в трендах 2026

Піджаки з об’ємними плечима

У 2026 році піджаки з об’ємними плечима повертаються у новому вигляді. Вони стають м’якшими по крою, більш жіночними, але зберігають архітектурний характер силуету. Такі моделі легко поєднуються зі спідницями та штанами, створюючи образи, що поєднують строгість і легкість.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиПіджаки та жакети в моді у 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Спідниці міді та максі

У тренді залишаються спідниці довжини міді та максі, особливо зі шкіри, джинсу або сатину. Вони виглядають одночасно елегантно і практично, дозволяючи створювати образи на кожен день і для виходу у світ. Комбінація таких спідниць із легкими блузами чи піджаками виглядає сучасно та жіночно.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиСпідниця міді та максі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Трикотажні комплекти

Комфорт і стиль у 2026 році підкреслюють трикотажні комплекти - кардигани, спідниці та штани в одному кольорі або фактурі. Це універсальне рішення для роботи, прогулянки чи домашнього образу, що не вимагає додаткових комбінацій, але виглядає стильно.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиКомплекти з трикотажу (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тонкі ремені поверх піджаків та пальт

Щоб надати образу елегантності, тонкі ремені використовують поверх піджаків та пальт. Вони підкреслюють талію і створюють завершений силует навіть у строгих моделях. Цей прийом допомагає оживити базові речі та надати образу сучасного вигляду.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиТонкі ремені носимо поверх жакетів та пальт (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузи з бантом та сорочки з воланами

Ретро-стиль 80-х повертається, але в більш мінімалістичному виконанні. Блузи з бантом і сорочки з легкими воланами додають романтики та жіночності. Вони гармонійно поєднуються з джинсами прямого крою або спідницями міді.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиРетро-стиль в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Металізовані тканини

Сріблясті та платинові відтінки тканин знову на піку популярності. Металізовані тканини витісняють золоті тони минулих сезонів, надаючи образам сучасності та легкого футуристичного відтінку.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиТканини з металізованим ефектом (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хутряні коміри та манжети

Хутряні деталі на комірах і манжетах повертаються як елемент розкоші й статусу. Такі акценти додають ретро-нотки та водночас виглядають сучасно, особливо у поєднанні з мінімалістичними силуетами піджаків та пальт.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиХутряні деталі в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Балетки та туфлі Мері-Джейн

У 2026 році до базового гардероба повертаються балетки та туфлі Мері-Джейн. Вони поєднують простоту та стиль, стаючи універсальним взуттям для офісу, прогулянки та вечірніх виходів у теплу пору року.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиСтильне взуття (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинси прямого крою

Прямий крій залишається трендом у джинсах. Чиста форма та комфорт - головні критерії вибору. Мінімум декору та ідеальна посадка роблять такі джинси універсальними для будь-якого образу.

Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні трендиПрямі джинси в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

У підсумку, мода 2026 року за версією Андре Тана - це поєднання архітектурного мінімалізму, ретро-елементів і комфортних базових речей. Головний принцип - елегантність без зайвої складності та свобода для експериментів із силуетами й текстурами.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - ЗМІ
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці