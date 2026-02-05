Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні тренди
Український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди моди 2026 року. Піджаки з об’ємними плечима, трикотажні комплекти, спідниці міді та металізовані тканини стануть ключовими елементами гардероба.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.
Що в трендах 2026
Піджаки з об’ємними плечима
У 2026 році піджаки з об’ємними плечима повертаються у новому вигляді. Вони стають м’якшими по крою, більш жіночними, але зберігають архітектурний характер силуету. Такі моделі легко поєднуються зі спідницями та штанами, створюючи образи, що поєднують строгість і легкість.
Піджаки та жакети в моді у 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Спідниці міді та максі
У тренді залишаються спідниці довжини міді та максі, особливо зі шкіри, джинсу або сатину. Вони виглядають одночасно елегантно і практично, дозволяючи створювати образи на кожен день і для виходу у світ. Комбінація таких спідниць із легкими блузами чи піджаками виглядає сучасно та жіночно.
Спідниця міді та максі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Трикотажні комплекти
Комфорт і стиль у 2026 році підкреслюють трикотажні комплекти - кардигани, спідниці та штани в одному кольорі або фактурі. Це універсальне рішення для роботи, прогулянки чи домашнього образу, що не вимагає додаткових комбінацій, але виглядає стильно.
Комплекти з трикотажу (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Тонкі ремені поверх піджаків та пальт
Щоб надати образу елегантності, тонкі ремені використовують поверх піджаків та пальт. Вони підкреслюють талію і створюють завершений силует навіть у строгих моделях. Цей прийом допомагає оживити базові речі та надати образу сучасного вигляду.
Тонкі ремені носимо поверх жакетів та пальт (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Блузи з бантом та сорочки з воланами
Ретро-стиль 80-х повертається, але в більш мінімалістичному виконанні. Блузи з бантом і сорочки з легкими воланами додають романтики та жіночності. Вони гармонійно поєднуються з джинсами прямого крою або спідницями міді.
Ретро-стиль в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Металізовані тканини
Сріблясті та платинові відтінки тканин знову на піку популярності. Металізовані тканини витісняють золоті тони минулих сезонів, надаючи образам сучасності та легкого футуристичного відтінку.
Тканини з металізованим ефектом (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Хутряні коміри та манжети
Хутряні деталі на комірах і манжетах повертаються як елемент розкоші й статусу. Такі акценти додають ретро-нотки та водночас виглядають сучасно, особливо у поєднанні з мінімалістичними силуетами піджаків та пальт.
Хутряні деталі в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Балетки та туфлі Мері-Джейн
У 2026 році до базового гардероба повертаються балетки та туфлі Мері-Джейн. Вони поєднують простоту та стиль, стаючи універсальним взуттям для офісу, прогулянки та вечірніх виходів у теплу пору року.
Стильне взуття (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Джинси прямого крою
Прямий крій залишається трендом у джинсах. Чиста форма та комфорт - головні критерії вибору. Мінімум декору та ідеальна посадка роблять такі джинси універсальними для будь-якого образу.
Прямі джинси в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
У підсумку, мода 2026 року за версією Андре Тана - це поєднання архітектурного мінімалізму, ретро-елементів і комфортних базових речей. Головний принцип - елегантність без зайвої складності та свобода для експериментів із силуетами й текстурами.
