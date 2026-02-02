ua en ru
Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардероба

Понедельник 02 февраля 2026 14:15
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Зима - время теплых курток и свитеров, но это не значит, что стилем придется пожертвовать ради комфорта. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие базовые вещи гардероба помогают выглядеть дорого и изысканно даже в морозы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

По его словам, стиль в холодное время года - это не о бюджете, а о правильно подобранной базе. Именно она формирует впечатление и позволяет выглядеть дорого, даже если за окном минус 20 и большинство людей выбирает стандартный пуховик.

Верхняя одежда

По словам дизайнера, до 70% всего образа зимой формирует верхняя одежда. Именно поэтому пальто или пуховик имеют ключевое значение. Андре Тан отмечает: дешевый крой видно сразу, независимо от бренда или цены.

Важно выбирать четкую форму, простую линию плеча и нейтральные цвета - серый, черный, темно-синий или бежевый. Даже самое простое пальто будет выглядеть люксово, если оно хорошо сидит по фигуре и не перегружено деталями.

Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардеробаСтильная верхняя одежда - основа образа (скриншот)

Свитера и гольфы-водолазки

Второй обязательный элемент - свитер. Дизайнер советует отказаться от тонкого трикотажа, который быстро теряет вид и удешевляет образ. Вместо этого стоит выбирать вязаный свитер из шерсти или кашемира.

Именно такие вещи создают эффект так называемой "тихой элегантности" - спокойной, сдержанной и статусной, не требующей ярких акцентов.

Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардеробаСвитера (скриншот)

Качественная обувь

Третий пункт - обувь, и здесь Андре Тан советует делать ставку не на тренды, а на качество. Одна пара из натуральной кожи и с хорошей подошвой значительно выигрывает по сравнению с несколькими более дешевыми вариантами.

Плохая обувь, по словам дизайнера, способна испортить даже самое дорогое пальто. Особое внимание он советует обращать на фурнитуру - она не должна звенеть, блестеть или создавать лишний шум при ходьбе.

Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардеробаКачественная обувь на зиму (скриншот)

Джинсы и брюки

Четвертая базовая вещь - брюки или джинсы. Это, по словам Андре Тана, основа основ. Ткань должна быть плотной, плотной, а цвета - классическими.

Именно брюки держат силуэт и формируют ощущение собранности и статуса, поэтому компромиссы здесь неуместны.

Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардеробаБрюки или джинсы (скриншот)

Аксессуары

Завершают образ аксессуары - шарфы, шапки и перчатки из шерсти или кашемира. Они могут быть небольшими, но именно эти детали делают образ целостным. Дороже всего смотрятся спокойные оттенки: песочный, кремовый, серый или шоколадный.

Как выглядеть дорого в морозы: Андре Тан назвал ключевые вещи гардеробаАксессуары могут удачно дополнить образ (скриншот)

Подытоживая, дизайнер подчеркивает: стиль - это не большое количество вещей в гардеробе. Стиль - это правильные вещи, которые работают вместе и подчеркивают индивидуальность. Именно такой подход позволяет выглядеть элегантно зимой, независимо от модных тенденций.

